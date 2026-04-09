Την Πέμπτη ο πρώτος τελικός για Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελικών της Volley League γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ.

Ο Παναθηναϊκός που κατέλαβε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Volley League Γυναικών – Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.