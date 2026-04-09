Την Πέμπτη ο πρώτος τελικός για Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ

Ο Παναθηναϊκός που κατέλαβε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.
Volley League Γυναικών – Τελικοί
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.