Ο βασιλιάς στο θρόνο του

Το έκανε και το ξανάκανε και το ξανάκανε. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος σήκωσε ακόμα ένα τρόπαιο αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Αυτό ήταν το τελευταίο του στον πάγκο της Βάσας. Ο Έλληνας κόουτς ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην ομάδα της Βουδαπέστης με τρόπο εμφατικό κάνοντας ένα μυθικό σερί πέντε συνεχόμενων πρωταθλημάτων.

Κάθε τίτλος είναι ίδιος; Μάλλον όχι, πόσω μάλλον ο συγκεκριμένος. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος ουδέποτε κουράστηκε να σηκώνει τρόπαια στην Ουγγαρία αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Είχε ήδη γίνει γνωστό πως στο φινάλε της φετινής σεζόν ο Έλληνας κόουτς θα ολοκλήρωνε τη συνεργασία του με τη Βάσας οπότε η κλεψύδρα είχε ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα.

Ενδεχομένως αυτή η αναμονή δεν περιελάμβανε ιδιαίτερο άγχος για το αν θα κλείσει θετικά ή όχι. Άπαντες ήξεραν πως η Βάσας είναι το… αφεντικό και θα πάρει αυτό που θέλει πόσω μάλλον μετά το χαμένο Κύπελλο. Αυτό αποτέλεσε είδηση καθώς το Κύπελλο Ουγγαρίας 2026 είναι το μοναδικό τρόπαιο στη χώρα που δεν κατέληξε στα χέρια του Αθανασόπουλου και της Βάσας την τελευταία πενταετία. Μπορεί να έσπασε ένα απίθανο μονοπώλιο αλλά αλλά ήταν ένα δείγμα ότι ακόμα και ο Αθανασόπουλος είναι… θνητός.

Ο Έλληνας προπονητής βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην Ουγγαρίας το 2021. Τότε ήταν ένας ικανότατος προπονητής που είχε μεν επιτυχίες αλλά έψαχνε την απόλυτη καταξίωση ενώ η Βάσας ήταν μια διαχρονικά καλή ομάδα που έψαχνε την καθιέρωση. Πλέον βρισκόμαστε στο 2026 και ο Αθανασόπουλος θα αποχαιρετήσει τη Βάσας ως Legend και ως ένας προπονητής πολύ υψηλού επιπέδου ενώ η ομάδα της Βουδαπέστης βρήκε τη δόξα που έψαχνε.

Και όλα αυτά με τον Giannis’ way. Η Βάσας δεν ήταν μια ομάδα που στερούνταν οικονομικούς πόρους αλλά ο Αθανασόπουλος δεν την έφτιαξε αγοράζοντας σπουδαίες παίκτριες αλλά ακολουθώντας την μέθοδο εξέλιξης και υπομονής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Σίλα που από τα χέρια του Έλληνα κόουτς εκτοξεύτηκε και πλέον αποτελεί ενεργό κομμάτι της υπερδύναμης Κονελιάνο και φυσικά η Μπάνιστερ που οδηγεί την Ρεσόβια στους τελικούς του πρωταθλήματος Πολωνίας ως ηγετική μορφή και που του χρόνου θα τη δούμε στα μέρη μας. Το δημιούργημα του Αθανασόπουλου είχε γερές βάσεις και για αυτό δεν κατέρρευσε καμία στιγμή την πενταετία που ολοκληρώνεται. Προσαρμόστηκε όποτε χρειάστηκε, μεγάλωσε βήμα βήμα και μοναδικό «απωθημένο» ίσως να παραμένει η ευρωπαϊκή διάκριση καθώς ο Αθανασόπουλος καθιέρωσε την ομάδα ως δύναμη επιπέδου Champions League και έφτασε μια ανάσα από τους τελικούς του CEV Cup. Μπορεί ο ευρωπαϊκός τίτλος να μην ήρθε αλλά ήρθε σίγουρα η αναγνώριση και η καταξίωση και φυσικά ένα τρόπαιο MEVZA που μόνο μικρό δεν είναι.

Η επόμενη μέρα φέρνει τον Έλληνα προπονητή σε νέο προορισμό και νέες… περιπέτειες με τον νέο του σταθμό να ανακοινώνεται πολύ σύντομα. Το βέβαιο είναι ότι όχι μόνο πέτυχε τους στόχους του αλλά του ξεπέρασε και το έκανε πολύ εμφατικά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Αθανασόπουλος είναι ένα από τα πιο hot ονόματα των ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) πάγκων κάτι που το κέρδισε με το σπαθί του αλλά κυρίως με αμέτρητες ώρες δουλειάς και μελέτης.