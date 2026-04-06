Συνεχίζουν στον ΠΑΟΚ Καραφουλίδου και Καραμπάση

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια σεζόν με πολλές αλλαγές, καθώς η διοίκηση έχει αποφασίσει να ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, αφήνοντας πίσω την δύσκολη χρονιά που προηγήθηκε. Μέσα σε αυτή τη γενική αναδόμηση, δύο αθλήτριες ξεχωρίζουν ως σταθερές αξίες: η Άλκηστις Καραφουλίδου και η Μαρία Καραμπάση, οι οποίες θα συνεχίσουν να φορούν τα «ασπρόμαυρα».

Η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα περίμεναν στον Δικέφαλο, ειδικά μετά την ιστορική πορεία της ομάδας ως τους τελικούς του πρωταθλήματος την χρονιά που είχε προηγηθεί. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ένα γενναίο «λίφτινγκ» στο αγωνιστικό τμήμα, με την Καραφουλίδου και την Καραμπάση να αποτελούν δύο από τις ελάχιστες που παραμένουν.

Η Καραφουλίδου θα συνεχίσει να έχει τον ρόλο της πολύτιμης λύσης στη διαγώνιο, θέση από την οποία έχει βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα την τελευταία διετία. Η παρουσία της δίνει στον προπονητή την ευχέρεια να αλλάζει ρυθμό και να βρίσκει διαφορετικές επιλογές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Παράλληλα, η Μαρία Καραμπάση έχει καταφέρει να ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της και θεωρείται πλέον κομβικό στοιχείο για την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Η εξέλιξή της μέσα στη χρονιά εντυπωσίασε και αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στην επερχόμενη σεζόν.

Με τις περισσότερες θέσεις του ρόστερ να έχουν ήδη «κλείσει», ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού του, ελπίζοντας ότι η νέα εποχή θα δώσει στην ομάδα την ώθηση που χρειάζεται για να επανέλθει σε ανταγωνιστικό ρόλο.