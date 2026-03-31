Οι ιστορίες που γράφουν… ιστορία

Η σκόνη από τον… τυφώνα που σήκωσε ο ΖΑΟΝ σιγά σιγά καταλαγιάζει. Το πανηγύρι σταματάει και η ομάδα των βορείων προαστίων αρχίζει να καταστρώνει πλάνα για τους ημιτελικούς. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο με μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές όπου όλα τα μέλη του ρόστερ κουβαλάνε μια δική τους ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα ιστορία.

Όσον αφορά την ανάλυση για τη νίκη του ΖΑΟΝ επί του Ολυμπιακού τα πράγματα ήταν απλά και τα «συζητήσαμε» ήδη. Η πολύ κακή εικόνα των ερυθρολεύκων είναι ένα κομμάτι της εξήγησης αλλά αυτό δε μειώνει σε τίποτα την πολύ καλή παρουσία των γηπεδούχων.

Ένα στοιχείο που μοιάζει κομβικό στον φετινό ΖΑΟΝ έχει να κάνει με την αλλαγή πασαδόρου. Ο ΖΑΟΝ επένδυσε στο ξεκίνημα της σεζόν σε μια πασαδόρο από το πάνω ράφι, διεθνή με την εθνική Γαλλίας. Η Στογίλκοβιτς δεν ήθελε να αρνηθεί την πρόταση του Πανιωνίου και οι διοικούντες του ΖΑΟΝ δεν ήθελαν, με τη σειρά τους, να της στερήσουν την επιλογή της. Παρότι, λοιπόν, στα βόρεια προάστια έχασαν μια τόσο κομβική παίκτρια είδαν την Κοβαλέφσκα να μπαίνει αμέσως στα παπούτσια της Γαλλίδας. Η Κοβαλέφσκα, που ήταν ασταθής στο πρώτο μισό της σεζόν στη Νέα Σμύρνη, όχι μόνο βρήκε ισορροπία στο παιχνίδι της αλλά προσαρμόστηκε στα δεδομένα του ΖΑΟΝ και έγινε η πηγή της ενέργειας της ομάδας.

«Πακέτο» με την Πολωνή πασαδόρο βρέθηκε στο Ζηρίνειο και η Αλεξάκου κάνοντας την ίδια διαδρομή αλλά με λίγο διαφορετικό background. Η Θεσσαλονικιά ακραία έμοιαζε να έχει χάσει το ρόλο της στον Πανιώνιο και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για κάθε αθλητή. Με το «καλημέρα» στην ομάδα των βορείων προαστίων έδειξε πως μπορεί να γίνει το πιο βασικό γρανάζι σε όλους τους τομείς. Οι εμφανίσεις που κάνει το τελευταίο δίμηνο είναι η μία καλύτερη από την άλλη και μιλάμε ξεκάθαρα για μία ακραία που βρήκε το ρόλο που ήθελε και που της άξιζε, έναν ηγετικό ρόλο. Όσο για το alter ego της στα άκρα, την Τικμανίδου το αναλύσαμε πριν λίγες μέρες. Είναι εντυπωσιακό το πως μια 17χρονη παίζει με τέτοια ωριμότητα σε παιχνίδια σαν αυτά. Την ώρα που οι συμμαθητές της τη Δευτέρα θα συζητάνε για το πως πέρασαν το Σαββατοκύριακο, που βγήκαν για καφέ και που έκαναν βόλτα η Τικμανίδου θα μπορεί να λέει ότι απέκλεισε τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του πρωταθλήματος.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΖΑΟΝ αλλά και για το ελληνικό βόλεϊ συνολικά είναι και η αρχηγός της ομάδας Κατερίνα Γιώτα. Δε χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για το τι παίκτρια είναι και πόσο σπουδαία καριέρα κουβαλάει. Η Γιώτα, καλώς ή κακώς, συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό και έκανε μεγάλα πράγματα στις ερυθρόλευκες οπότε όταν βρέθηκε στην ΑΕΚ ήταν σε ένα πλαίσιο μακριά από τα στάνταρ της. Όταν μάλιστα έγινε παίκτρια του Ηρακλή Κηφισιάς και αγωνίστηκε στην Pre League έμοιαζε σαν να αρχίζει να σκέφτεται σιγά σιγά την αυλαία της καριέρας της. Η πληθωρική παρουσία της στον φετινό ΖΑΟΝ, ο ηγετικός της ρόλος αλλά και η προσωπικότητα που κουβαλάει την κάνουν μια κεντρική που στα 35 της παραμένει απόλυτα επιδραστική και καθοριστική και σίγουρα έχει σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας ως τώρα.

Η έτερη κεντρική, από την άλλη, η Γράβαρη ενδεχομένως να αποτελεί το πιο hot όνομα για αυτή τη θέση. Η 19χρονη αποτελεί προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του Μαρκόπουλου σε μια γενιά που η ομάδα από τα Μεσόγεια έβγαλε πολλά μεγάλα ταλέντα και σάρωσε στα τμήματα υποδομών. Το πέρασμα, επίσης, από τον Ηρακλή Κηφισιάς την προετοίμασε κατάλληλα και φέτος όχι μόνο είναι βασική στον ΖΑΟΝ αλλά σχεδόν αναντικατάστατη. Είναι μια κυρίαρχη κεντρική πάνω στο φιλέ, μια παίκτρια με πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού και ουκ ολίγες φορές έκανε θραύση από τα σερβίς της. Η Γράβαρη μπορεί να είχε γράψει συμμετοχές και με το Μαρκόπουλο στη μεγάλη κατηγορία αλλά φέτος ουσιαστικά έχει τόσο ενεργό ρόλο και κάνει την καλύτερή της και πιο ώριμη σεζόν, μέχρι την επόμενη. Παρότι σε αυτή τη θέση υπάρχουν πολλές αξιόλογες αθλήτριες η εικόνα της είναι «διαβατήριο» για την εθνική ομάδα, αν όχι για την τελική αποστολή που θα πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σίγουρα για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Και δεδομένου ότι λόγω των Μεσογειακών Αγώνων θα υπάρχει και δεύτερη σύνθεση εθνικής γυναικών τότε πολύ δύσκολα δε θα φορέσει το εθνόσημο.

Και πάμε και στην X factor της παρέας που είναι και η πιο κομβική με βάση τη θέση της. Ο ΖΑΟΝ έκανε τη διαφορά έχοντας τη Φερονίκη Ζιώγα σε αυτή τη θέση. Ο ΖΑΟΝ έφερε αρχικά για αυτή τη θέση την Αναστασία Κραϊτούμπα, αργότερα έφερε την ολυμπιονίκη, μεταξύ άλλων, Τεσέιρα αλλά τελικά τη δουλειά την έκανε η Ζιώγα. Η Ελληνίδα διαγώνια πέρασε από μεγάλες ομάδες, από τον Ολυμπιακό, τον ΑΟ Θήρας, οδήγησε τον Πανιώνιο στη Volley League αλλά παντού υπήρχε μια ακόμα καλύτερη, ίσως και πιο διαφημισμένη ξένη που έμπαινε μπροστά στην προτεραιότητα. Ξανά και ξανά, όμως, η Ζιώγα αποδείκνυε ότι μπορεί να ανταπεξέρθει σε δύσκολες συνθήκες. Αυτή ήταν ίσως η πρώτη φορά που της δόθηκε βασικός ρόλος και σε μια τόσο κομβική στιγμή μιας σεζόν και η αλήθεια είναι πως έκανε τη δουλειά της εξαιρετικά και δικαίως αυτή τη στιγμή λογίζεται ως βασική διαγώνια του ΖΑΟΝ.

Και υπάρχουν βεβαίως και τα λίμπερο που έχουν άλλη διαδρομή αλλά εξίσου πολύτιμη συνεισφορά. Η Μπελιά είναι πλέον 27 ετών, είναι καταξιωμένη αθλήτρια και έχει κάνει step up. Πέρασε πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, είναι σαφώς παιδί της Ένωσης που μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε αυτή την ομάδα αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια η ΑΕΚ ήταν σε δύσκολες συνθήκες και δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίτλους. Στον ΑΟ Θήρας έκανε καλή πορεία αλλά επίσης δεν μπορούσε να διεκδικήσει τρόπαια. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να γνώρισε αμφισβήτηση αλλά όταν έφτασαν τα πραγματικά κρίσιμα παιχνίδια έκανε σαφές ότι και αντέχει στην πίεση και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο πως αναδείχθηκε MVP σε τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και μάλιστα όταν η ομάδα της έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι λοιπόν και στον ΖΑΟΝ κάνει ξεκάθαρο πως είναι λίμπερο που μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία της, να προσφέρει πολλά στην ομάδα της και στο κάτω κάτω δεν υστερεί σε καίρια κομμάτια του παιχνιδιού με αποτέλεσμα να πρωταγωνιστεί φέτος σε μια σεζόν με απαιτήσεις. Όταν βέβαια απουσίασε λόγω τραυματισμού έκανε ξεκάθαρο η Χαρά Σπυροπούλου ότι είναι ένα από τα ταλέντα της νέας γενιάς. Βέβαια δεν είναι «κοριτσάκι» είναι πλέον 25 ετών κάτι που σημαίνει ότι μετράει… χιλιόμετρα στα γήπεδα. Δεν είχε, όμως, παραστάσεις από Volley League ως τώρα και αυτό την κάνει rookie. Παρόλα αυτά η παρουσία της είναι αξιοσημείωτη τη φετινή σεζόν και ειδικά την περίοδο όπου η Μπελιά απουσίαζε τα κατάφερε πολύ καλά.

Τέλος, αξίζει μια αναφορά και σε ένα πολύτιμο backup που λέγεται Φουμάκη. Η νεαρή πασαδόρος είναι μια πολύ έξυπνη αθλήτρια και ήταν η βασική μαέστρος που επανέφερε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Η Φουμάκη εξελίσσεται διαρκώς και το έχει αποδείξει και φέτος όσες φορές ήρθε από τον πάγκο και έκανε τη διαφορά. Δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν μια τόσο καλή πασαδόρο ως δεύτερη επιλογή και παράλληλα τόσο εξελίξιμη αλλά και πειθαρχημένη κάτι που την κάνει κάτι σαν… λίρα εκατό για την ομάδα της.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και καμία επιτυχία δεν έρχεται κατά λάθος. Όλες οι παίκτριες το ΖΑΟΝ έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία που συνθέτει ένα υπέροχο παζλ και που εξηγεί πως κατάφεραν όλες μαζί ως σύνολο και υπό τις οδηγίες του Μπάμπη Μυτσκίδη να κάνουν μια τόσο αξιόλογη πορεία ως τώρα. Και κανείς δεν ξέρει ακόμα που θα καταλήξει αυτό το ταξίδι.