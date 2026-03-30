Πανιώνιος Betsson: Χειρουργήθηκε η Ξένια Κακουράτου

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Ξένια Κακουράτου, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη, με τον Πανιώνιο Betsson να ενημερώνει για την κατάσταση της αθλήτριας.

Η λίμπερο της ομάδας της Νέας Σμύρνης, που στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη φέτος λόγω της ρήξης χιαστού, χειρουργήθηκε σήμερα Δευτέρα (30/3), με την επέμβαση να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.

Πλέον, ξεκινά η περίοδος της αποθεραπείας της, με στόχο την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου Betsson αναφέρει: «Η Ξένια Κακουράτου υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά και πλέον ξεκινά η διαδικασία της αποκατάστασής της.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον χειρούργο ορθοπεδικό κ. Καραχάλιο, καθώς και στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, για την άριστη φροντίδα και τη στήριξη που παρείχαν.

Ξένια, σου ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Σε περιμένουμε να επιστρέψεις ακόμα πιο δυνατή!»