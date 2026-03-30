Παναθηναϊκός: Sold out ο τρίτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό

Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια του τρίτου ημιτελικού της Novibet Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με το κλειστό του Μετς να είναι κατάμεστο την Τετάρτη (1/4).

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ ανακοίνωσε το sold out του τρίτου ημιτελικού της Novibet Volley League κόντρα τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (1/4), με τους «πράσινους» να ψάχνουν την τρίτη νίκη που θα τους στείλει στον τελικό, για να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή.

Αναλυτικά:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Για τον αγώνα της Τετάρτης 1 Απριλίου στο κλειστό του Μετς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τελείωσαν όλα τα «μαγικά» χαρτάκια και ο κόσμος της ομάδας θα αποτελέσει για ακόμα μια φορά τον…επιπλέον παίκτη.