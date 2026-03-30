Παναθηναϊκός: Sold out ο τρίτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ ανακοίνωσε το sold out του τρίτου ημιτελικού της Novibet Volley League κόντρα τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (1/4), με τους «πράσινους» να ψάχνουν την τρίτη νίκη που θα τους στείλει στον τελικό, για να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή.
Αναλυτικά:
Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Για τον αγώνα της Τετάρτης 1 Απριλίου στο κλειστό του Μετς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τελείωσαν όλα τα «μαγικά» χαρτάκια και ο κόσμος της ομάδας θα αποτελέσει για ακόμα μια φορά τον…επιπλέον παίκτη.