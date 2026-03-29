Είκοσι χρόνια είχε να μείνει εκτός τελικού ο Ολυμπιακός

Με μια επιβλητική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, ο ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού στο Ζηρίνειο και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League, αναγκάζοντας τις «ερυθρόλευκες» να μείνουν εκτός τελικού έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.

Ο αποκλεισμός αυτός σηματοδοτεί το τέλος ενός μεγάλου σερί για τον Ολυμπιακό, καθώς για πρώτη φορά από τη σεζόν 2006-07 δεν καταφέρνει να φτάσει ούτε καν στους τελικούς.

Από τότε και μέχρι φέτος, η ομάδα του Πειραιά είχε σταθερή παρουσία σε όλους τους τελικούς που πραγματοποιήθηκαν, με εξαίρεση ορισμένες χρονιές όπου ο τίτλος απονεμήθηκε χωρίς τη διεξαγωγή τελικών.

Την περίοδο 2006-07, αμέσως μετά την επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στον τελικό, χωρίς όμως να κατακτήσει το πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Έκτοτε, είχε καταφέρει να διατηρήσει την παρουσία του στους τελικούς, μέχρι τη φετινή ανατροπή από τον ΖΑΟΝ.

Αναλυτικά οι τελικοί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα:

2006-07: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2007-08: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2

2008-09: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2009-10: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3

2010-11 δεν έγιναν τελικοί

2011-12 δεν έγιναν τελικοί

2012-2013: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3

2013- 14: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3

2014-15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1

2015-16: Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-0

2016-17: Ολυμπιακός – Πανναξιακός 3-1

2017-18: Ολυμπιακός – Άρης 3-0

2018-19: Ολυμπιακός – Πανναξιακός 3-0

2019-20 δεν είχαμε τελικούς

2020-21 δεν είχαμε τελικούς

2021-22: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3

2022-23: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

2023-24: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3

2024-25: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0

*Τα σκορ αφορούν τα συνολικά αποτελέσματα της σειράς των τελικών και όχι ενός αγώνα.