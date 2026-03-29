Κοβάσεβιτς: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ψυχολογική προετοιμασία» (vid)

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την πολύ καλή απόδοση του ΖΑΟΝ, επισημαίνοντας ότι τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα και τα λάθη επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα.
Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην κάμερα της ΕΡΤ:
«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ψυχολογική προετοιμασία. Ο ΖΑΟΝ ήταν καταπληκτικός σήμερα, το αξίζουν και τους εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια. Εμείς είχαμε ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που δεν μας βοήθησαν καθόλου και μας οδήγησαν σε πάρα πολλά λάθη».