Ολυμπιακός: Άμεσος κίνδυνος για να χάσει την Ευρώπη, από τι εξαρτάται η συμμετοχή του

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη για να διατηρήσει την παρουσία του στην Ευρώπη, μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά της Volley League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» θα συνεχίσουν στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, όπου και θα κριθεί η τύχη τους. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Θέτιδα Βούλας, σε σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες και με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αν καταφέρει να προκριθεί, θα βρει απέναντί του μία εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιωνίου ή ΑΟ Θήρας.

Το πιο ξεκάθαρο σενάριο για τον Ολυμπιακό είναι η κατάκτηση της 5ης θέσης, που του εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στο Challenge Cup της επόμενης σεζόν.

Αν όμως τερματίσει στην 6η θέση, τότε θα χρειαστεί να περάσει μέσα από το Βαλκανικό Κύπελλο, διεκδικώντας εκεί το εισιτήριο για το Challenge Cup.

Σε περίπτωση που καταλήξει στην 7η ή την 8η θέση, τότε μένει οριστικά εκτός Ευρώπης, ενώ ακόμη και ως 6ος, αν δεν καταφέρει να κατακτήσει το Βαλκανικό, θα χάσει και πάλι την ευκαιρία για διεθνή συμμετοχή.

Με λίγα λόγια, η 5η θέση αποτελεί πλέον τον μοναδικό δρόμο χωρίς ρίσκο για τον Ολυμπιακό.