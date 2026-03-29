Με τους Ανδρεόπουλους μέχρι να… σβήσει ο ήλιος

Έβριζαν τη νεκρή μητέρα και τη νεκρή σύζυγο, αυτοί συνέχισαν να αγωνίζονται απ’ τα πόστα τους χωρίς προκλήσεις, χωρίς απειλητικά βλέμματα, χωρίς να… πηδάνε κάγκελα, ούτε να κάνουν «ντου» σε όποιον έβλεπαν.

Ο ελληνικός αθλητισμός έχει ζήσει πολλών ειδών δράσεις και αντιδράσεις. Με τσαμπουκάδες, ύβρεις, θυματοποίηση θυτών. Αρκεί να φαίνεται πως δεν έφταιξαν σε τίποτα, ρίχνοντας το ανάθεμα στους «κακούς» οπαδούς. Εκείνους που έτσι κι αλλιώς πάντα φταίνε.



Είδαμε τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, να ανεβαίνει σε κάγκελα και να βρίζει το σύνολο των αντίπαλων οπαδών και τον αντίπαλο σύλλογο. Να βρίζει γυναίκα που θέλησε να του ζητήσει να ηρεμήσει. Ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να ζητήσει συγγνώμη. Από τη μία «χρέωσαν» τον κόσμο ως υβριστές, από την άλλη «αθωώθηκε» ο προπονητής γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του.



Πήγαμε και στο επόμενο επίπεδο. Ο Φουρνιέ έκανε ντου για να επιτεθεί σε οπαδό, θεωρώντας πως του έκανε τη γνωστή χειρονομία με τα δάχτυλα. Έσπευσαν να τον δικαιολογήσουν, αναλύοντας το τεράστιο πρόβλημα με τους οπαδούς στα court. Άρα αυτό «αθώωνε» τον Φουρνιέ που κινήθηκε απειλητικά για να δείρει τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πιθανότατα θα το έκανε αν δεν έμπαιναν στη μέση οι συμπαίκτες του.



«Με τον Φουρνιέ» γραφόταν στα Media, για αυτό ακριβώς το σκηνικό. Όπως ήταν και με τον Μπαρτζώκα πολλοί. Μέχρι και μπλουζάκια φόρεσαν για να τον δοξάσουν για τη συμπεριφορά του.



Μέσα σε αυτή τη λαίλαπα, έγινε ένας αγώνας βόλεϊ. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» νίκησαν και πάλι. Όμως το θέμα δεν είναι εκεί, άλλωστε το αποτέλεσμα πλέον χαρακτηρίζεται φυσιολογικό έως αναμενόμενο.



Στον πάγκο του Παναθηναϊκού υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν έχει προκαλέσει κανέναν, παρότι έχει ξεκάθαρη φίλαθλη ταυτότητα. Χωρίς ποτέ να επιτρέψει αυτή να γίνει ακραία οπαδική όμως. Ειδικά στον τομέα της συμπεριφοράς.



Αυτός ο άνθρωπος έχει «χάσει» τη σύζυγό του πριν μερικά χρόνια. Στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο γιος του. Ένα νέο παιδί που «έχασε» τη μητέρα του. Την σύζυγο και μητέρα που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, θεώρησαν σκόπιμο να την βρίσουν εν χορώ όσοι ήταν στο κλειστό των 800 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο.



Οι άνθρωποι που έβριζαν, είναι οι ίδιοι που φορούν τα μπλουζάκια Μπαρτζώκα. Οι ίδιοι που έχουν ηρωοποιήσει τον Φουρνιέ. Τους αποθεώνουν για τις αντιδράσεις τους.



Ούτε ματιά. Ούτε μισό προκλητικό βλέμμα ή φράση προς την εξέδρα. Ούτε κίνηση προς την πλευρά του κόσμου που έβριζε τη σύζυγο και την μητέρα των δύο Ανδρεόπουλων του Παναθηναϊκού. Συνέχισαν τον αγώνα τους. Νίκησαν γιατί αυτό ήθελε η μοίρα. Να τους επιβραβεύσει για τη στάση και τη συμπεριφορά τους.



Προς τους απανταχού χειροκροτητές των πρακτικών Μπαρτζώκα και Φουρνιέ, ένα απλό ερώτημα: Τι θα συνέβαινε στου Ρέντη αν ο προπονητής και ο αθλητής Ανδρεόπουλος, ανέβαιναν στα κάγκελα; Αν πλησίαζαν τους οπαδούς που ήταν κοντά στο παρκέ; Τι θα γινόταν αν άρχιζαν να φωνάζουν για «γαύρους» κι αν έβριζαν γυναίκες; Αν κινούνταν απειλητικά για να επιτεθούν σε κάποιον;



Προφανώς οι χειροκροτητές των θυτών, θα διαφωνούσαν με τις πράξεις τους. Δεν θα έγραφαν και δεν θα φώναζαν «καλά τους έκαναν να μάθουν να βρίζουν», ούτε τα κείμενα θα ήταν μαζί τους.



Ακριβώς για το ήθος που επέδειξαν σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, κρατώντας την ψυχραιμία και αντιλαμβανόμενοι πως ο όχλος έτσι λειτουργεί, τα εύσημα τους ανήκουν. Θα τους ανήκαν ακόμη και σε περίπτωση ήττας.



Με τους Ανδρεόπουλους λοιπόν… Τώρα και για πάντα. Με όλους αυτούς που έχουν την ίδια αντιμετώπιση καταστάσεων και την ίδια κατανόηση του τι συμβαίνει στα γήπεδα. Κόντρα στα μυαλά της υπεράσπισης, που δεν τους ενδιαφέρει ακόμη και να χυθεί αίμα, αρκεί να «αθωωθεί» ο παραλογισμός της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα εκείνων που βρίζουν, κάνουν επιθέσεις και ούτε γάτα ούτε ζημιά.