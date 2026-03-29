Βουρδέρης: «Στεναχωρημένοι που χάσαμε αλλά μπορούμε τη νίκη στο Μετς»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αντώνης Βουρδέρης, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να μείνει «ζωντανή» στη σειρά με νίκη στο Μετς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι από τα πολλά παιχνίδια που έχουν παίξει φέτος οι δύο ομάδες, το σημερινό ήταν ίσως το πιο ποιοτικό. Το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος που δεν κρίθηκε από τα λάθη ή τα σέρβις, οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα πολύ ποιοτικό βόλεϊ στο τάραφλεξ.



Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, θεωρώ ότι σε κάποια σημεία παίξαμε εξαιρετικό βόλεϊ. Είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι, αλλά κάναμε κάποια λάθη σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Είμαστε στεναχωρημένοι που χάσαμε, αλλά θεωρώ ότι αν παίξουμε και στο Μετς όπως παίξαμε σήμερα, μπορούμε να διεκδικήσουμε τη νίκη».

