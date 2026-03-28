Ανδρεόπουλος: «Μεγάλη νίκη, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σειρά» (vid)

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανέφερε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ στην έδρα του Ολυμπιακού, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και ήδη η ομάδα του σκέφτεται τον επόμενο ημιτελικό.

Με ψυχή πρωταθλητή, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ του Ολυμπιακού και χρειάζεται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους τελικούς της Novibet League.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος σχολίασε ότι είναι μια μεγάλη νίκη, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί κάτι ακόμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είναι αλήθεια ότι βρεθήκαμε πίσω στο παιχνίδι και το αίσθημα έγερνε στην πλευρά του αντιπάλου. Όμως, η θέληση και η αλλαγή μας έδωσε μια φρεσκάδα και έναν ρυθμό. Είναι μια μεγάλη νίκη. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως το σημερινό, όπς και τα προηγούμενα. Δεν κλείνει καμία σειρά, δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός».