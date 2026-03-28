Με πολύ καλό παιχνίδι μετά το 0-1 του ΑΟ Θήρας, ο ΠΑΟΚ... τούμπαρε την κατάσταση και με 3-1 ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών της Volley League γυναικών σε 1-1 - Την Τετάρτη (31/3) ο τελικός... πρόκρισης.

Ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1, κατάφερε να πάρει τα επόμενα τρία σετ απέναντι στον ΑΟ Θήρας και με 3-1, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε τρίτο παιχνίδι πρόκρισης στην Σαντορίνη.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα με τον ΑΟ Θήρας να παίρνει το προβάδισμα με 6-8 από την Γενιτσαρίδη, αλλά τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει και με μπλοκ της Κόσιτς να ισοφαρίζει σε 15-15.

Με τα σερβίς της Θωμαΐδου που χάλασαν την ασπρόμαυρη υποδοχή το σύνολο του Σκουλικάρη κράτησε το υπέρ του σκορ στο 16-18, ωστόσο ο Δικέφαλος είχε ξανά τις απαντήσεις και με σερί επιθέσεις της Τάουμπνερ, αρχικά έκανε το 23-23, ενώ πήγε σε σετ μπολ με 24-23. Τα λάθη των ασπρόμαυρων τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Σαντορίνη και με μπλοκ της Μάασε στη Μπάκα, έφερε το 0-1 με 24-26 μετά από σερί 0-3.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά και με σερί 6-0 από τα σερβίς της Ντε Βίβερ πήρε καλό προβάδισμα. Ο ΑΟ Θήρας είχε τις απαντήσεις και με δύο σερί άσσους της Πάβισιτς μείωσε σε 9-8, ωστόσο ο Δικέφαλος με την Μπάκα ξέφυγε εκ νέου με 13-8. Από εκεί και έπειτα, οι ασπρόμαυρες κρατώντας την υποδοχή τους σε υψηλά επίπεδα, πήγαν στο 19-12 από μπλοκ της Κόσιτς και με 25-17 από άσσο της Τάουμπνερ ισοφάρισαν σε 1-1 με 25-17.

Στο τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας βρέθηκε μπροστά με 1-3 από μπλοκ της Σιρίνινα όμως ο ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι στο... γκάζι και προσπέρασε με 9-7 με την Σίζαρ. Ο Δικέφαλος ξέφυγε με 14-10, ωστόσο η Σαντορίνη μείωσε σε 17-16 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο σετ. Εκεί, η Βαν Ντε Βίβερ με δύο σημαντικούς πόντους και συνολικά καλή δουλειά σε σερβίς και μπλοκ, έφεραν τον Δικέφαλο στο 22-16 και με 25-20 δια χειρός Τάουμπνερ ήρθε το 2-1 με 25-20.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-1 ωστόσο ο ΑΟ Θήρας ισοφάρισε σε 8-8 με μπλοκ της Σιρίνινα. Απαντώντας με τον ίδιο τρόπο από Κόσιτς, Σίζαρ και κόντρα μπάλα της Μπάκα ο Δικέφαλος ξέφυγε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα με 15-11.

Με μπλοκ της Μπάκα στην Μάασε οι ασπρόμαυρες πήγαν στο + με 20-15, με νέο μπλοκ της ίδιας παίκτριας στην Αντσάντε ο ΠΑΟΚ πήγε σε επτά σετ μπολ (24-17) και με φανταστικό μπλοκ της Κόσιτς στη Μάασε ήρθε το 25-17 και η νίκη για τον Δικέφαλο με 3-1!

Τα σετ: 24-26, 25-17, 25-20, 25-17