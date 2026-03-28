Ψυχωμένη η ΑΕΚ, νίκησε τον Πανιώνιο και ισοφάρισε τη σειρά! (vid)

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση, νίκησε 3-1 σετ τον Πανιώνιο στο Ολυμπιακό Χωριό - στον 2ο Προημιτελικό της Volley League Γυναικών - και ισοφάρισε την σειρά.

Οι κιτρινόμαυρες, παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, τα έδωσαν όλα και κατάφεραν να φτάσουν στο αποτέλεσμα που ήθελαν. Πλέον, η πρόκριση στην τετράδα, θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου, στο κλειστό της Νέας Σμύρνης, «Ανδρέας Βαρίκας». Όποια ομάδα πάρει τη νίκη στο τρίτο ματς θα προκριθεί και στα ημιτελικά.

Το ματς

Ο Πανιώνιος μπήκε καλύτερα στο πρώτο σετ (2-8, 7-12), η ΑΕΚ μείωσε σε 11-15 και 15-18, αλλά οι φιλοξενούμενες με σερί πόντων μετά το 16-20, έφθασαν στην κατάκτηση του σετ με 17-25. Το ίδιο καλά ξεκίνησε και στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος με 1-7. Η Ατανασίγιεβιτς έκανε το 4-11, αλλά η «Ένωση» με Καββαδία, Κλέπκου και μπλοκ της Βάλκοβα μείωσε σε 8-12. Κιουτσιούκη και Καββαδία ισοφάρισαν σε 16-16 και η Καββαδία έβαλε μπροστά την «Ένωση» (17-16). Η Γιουζγκέντς με άσο έκανε το 20-19 και η Τουρκάλα το 24-23 και το 25-23.

Το τρίτο σετ ήταν άλλη… υπόθεση, με την Γιουζγκέντς να δίνει το προβάδισμα (7-6) και την Ντιουφ να ανεβάζει τη διαφορά στους τρεις (12-9). Ο Πανιώνιος έφθασε τη διαφορά στον πόντο (16-15), αλλά ο άσος της Καββαδία, το μπλογκ της Βάλκοβα και το εξαιρετικό χτύπημα της Κλέπκου, διαμόρφωσαν το 21-17. Η Γιουζγκέντς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα (25-22). Θρίλερ ήταν το τέταρτο σετ, με την ΑΕΚ να προηγείται 11-8 και 15-11, αλλά ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά με 17-21 και 19-24. Εκεί που έδειχναν όλα να τελειώνουν, η Κιουτσιούκη και η Ντιουφ με τρεις σερί πόντους, ισοφάρισαν σε 24-24 και εν τέλει η ΑΕΚ κατέκτησε το τελευταίο… σετ με 26-24.

Τα σετ: 17-25, 25-23, 25-22, 26-24

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 5 (5/21 επ., 66% υπ. – 43% άριστες), Κιουτσιούκη 15 (7/16 επ., 2 άσσους, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 5 (3/7 επ, 2 μπλοκ), Ματέι 1 Ντιουφ 15 (13/51 επ., 1 άσσο, 50% υπ. – 20% άριστες), Καββαδία 9 (5/11 επ., 2 μπλοκ, 2 άσσους), Γιουζγκέντς 21 (19/58 επ. 4 άσσους, υποδοχή 100% – 100% άριστες, 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Μήλιου, Βουλγαράκη (50% υπ- 50% άριστες)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 21 (7/32 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ. – 48% άριστες), Στογίλκοβιτς 1, Χαντάβα 2 (57%υποδοχή – 38% άριστες) Ατανασίγιεβιτς 15 (14/34 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ. – 24% άριστες), Ραχίμοβα 28 (20/48 επ., 1 μπλοκ), Ζακχαίου 10 (8/12 επ., 1 άσσο, 1 μπλοκ), Καρέλια 1 (1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 46% υπ. – 38% άριστες).