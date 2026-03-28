Οι δυο «αιώνιοι» μετρούν τις δυνάμεις τους στον δεύτερο ημιτελικό της Novibet Volley League

Τη δεύτερη μονομαχία τους στη σειρά των ημιτελικών των πλέι οφ της Novibet Volley League θα δώσουν Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ και Παναθηναϊκός Α.Ο. 15 ημέρες μετά τον πρώτο αγώνα και τη μεσολάβηση του φάιναλ-4 του κυπέλλου Ελλάδας όπου ο Παναθηναϊκός στέφθηκε κυπελλούχος (γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 2ος ημιτελικός πλέι οφ 2025-26, 28/3/26, 20:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ, διαιτητές: Κουτσούλας, Κυριοπούλου).

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ θέλει να σπάσει το σερί 7-0 του Παναθηναϊκού στους αγώνες πρωταθλήματος και να φέρει τη σειρά των ημιτελικών στα ίσια (1-1). Η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες.

Ο Παναθηναϊκός με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά και την κατάκτηση του 7ου τίτλου του Κυπέλλου Ελλάδας ύστερα από 16 χρόνια, θέλει να κάνει το 2-0 ώστε να αποκτήσει το απόλυτο πλεονέκτημα για την πρόκριση στον τελικό.

Ο Σέρβος διαγώνιος του Ολυμπιακού Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς δήλωσε στο olympiacossfp.gr: «Σίγουρα, περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι. Γνωρίζουμε, όμως, ότι μπροστά στους φιλάθλους μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουμε σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών και με μια νίκη, να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, αλλά ελπίζουμε, ότι μέχρι αύριο, θα είμαστε έτοιμοι και στο 100%».

Ο λίμπερο του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Δημήτρης Τζιάβρας δήλωσε στο olympiacossfp.gr: «Γνωρίζουμε όλοι, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Για αυτό πρέπει να μπούμε δυνατά στο γήπεδο, από την αρχή, χωρίς να αφήσουμε περιθώρια στον Παναθηναϊκό να «σπάσει» την έδρα μας. Ο αντίπαλος έχει το μομεντουμ, πιέζει πολύ από τη γραμμή του σερβίς, αλλά αν καταφέρουμε να τους περιορίσουμε και να τους πιέσουμε κι εμείς, θα εκμεταλλευτούμε τα υπόλοιπα στοιχεία στα οποία είμαστε καλύτεροι. Χρωστάμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο μια καλή εμφάνιση και τη νίκη. Πρέπει να βγάλουμε όλοι μας τον κατάλληλο εγωισμό που απαιτεί η σειρά και να ανατρέψουμε την κατάσταση».

Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν δήλωσε στο pao1908.com: «Προερχόμαστε από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας που ήταν ένας από τους στόχους μας και το πήραμε μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα το ματς με τον Φλοίσβο ήταν αξέχαστο ωστόσο δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί καθώς πλέον ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό. Αφήνουμε πίσω τα πανηγύρια και ξαναμπαίνουμε με συγκέντρωση στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος»

Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 89 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-38. Ο Παναθηναϊκός στους αγώνες πρωταθλήματος έχει σερί νικών 7-0. Μέσα στη σεζόν 2025-26 οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 6η φορά. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 νίκες για το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ νίκησε στο Σούπερ Καπ και στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ και Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ (πρόκριση στις 3 νίκες)

1οι ημιτελικοί

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26) (νίκες: 1-0)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) (νίκες: 1-0)

2οι ημιτελικοί

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, 21:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) (1-1 νίκες)

Διαιτητές: Αβραμίδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Βασδέκης, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Οσιπίδης, Κώτσιας, Γραμματεία: Μπίτσικα.

3οι ημιτελικοί

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 17:00 (ΕΡΤ-FLIX): Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 21:15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

4οι ημιτελικοί (αν χρειαστούν)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

5οι ημιτελικοί (αν χρειαστούν)

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

ΠΛΕΪ ΟΦ – ΘΕΣΕΙΣ 5-7

1η αγωνιστική – Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 1-3 (23-25, 22-25, 25-23, 22-25). MVP: Κωνσταντίνος Παύλου (ακραίος) (Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea)

Ρεπό ο Ο.Φ.Η.

2η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 16:30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η. 2-3 (19-25, 21-25, 25-20, 25-19, 11-15). MVP: Ματέι Μιχαΐλοβιτς (Σλοβενία - διαγώνιος) (Ο.Φ.Η.)

Ρεπό Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

3η αγωνιστική – Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Β.Α.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ρεπό Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Πρόιος, Πετροπούλου, Γραμματεία: Παπαδάκη.

4η αγωνιστική – Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 19:00, (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ρεπό ο Ο.Φ.Η.

5η αγωνιστική – Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Β.Α.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Ρεπό ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

6η αγωνιστική – Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.

Ρεπό ο Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-7 Θ. ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΕΤ 1. Ο.Φ.Η. 32 1 1 3-2 2. Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 22 2 1 1 5-4 3. Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 19 1 1 1-3

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – ΘΕΣΕΙΣ 8-10 (υποβιβάζονται 2 ομάδες)

1η αγωνιστική – Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 18:30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-1 (25-19, 25-15, 19-25, 25-23)

Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

2η αγωνιστική – Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

Ρεπό ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Γλυκού.

3η αγωνιστική – Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν, Παλαιό Φάληρο, 19:00: Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Ρεπό Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

4η αγωνιστική – Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

5η αγωνιστική – Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν, Παλαιό Φάληρο, 19:00: Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Ρεπό ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς

6η αγωνιστική – Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

Ρεπό Α.Ο.Φοίνικας Σύρου