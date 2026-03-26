Μια «ενήλικη» 17χρονη γράφει ιστορία

Η νίκη του ΖΑΟΝ επί του Ολυμπιακού σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα στους πρώτους προημιτελικούς της φετινής Volley League αλλά τίποτα δεν τελειώνει σε ένα παιχνίδι. Το σίγουρο, όμως, είναι πως η teenager της… παρέας του ΖΑΟΝ κάνει θραύση αλλά πάνω από όλα αποτελεί κεφάλαιο για το ελληνικό βόλεϊ.

Δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο να βλέπουμε αθλήτριες σε αυτή την ηλικία να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, να έχουν τόσο ουσιαστικό ρόλο και παράλληλα τόσο σταθερή πορεία. Ακόμα και η Μάρθα Ανθούλη που… κουβάλησε τον Παναθηναϊκό του 2022-2023 και συνέβαλε στην κατάκτηση εκείνου του πρωταθλήματος ήταν οριακά πιο μεγάλη και, έστω, οριακά ενήλικη. Παρόλα αυτά ήταν μια περίπτωση one of a kind καθώς μιλάμε για ένα κορμί που βγαίνει μια φορά στα πολλά χρόνια και ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε που ρίσκαρε.

Πίσω στον ΖΑΟΝ, όμως, όπου βρήκε φλέβα χρυσού σχεδόν δύο χρόνια πριν και πλέον μαζεύει τους καρπούς. Δεν ήταν ωστόσο μόνο το γεγονός ότι βρήκε την Τικμανίδου από τη Δεξαμενή Μεταμόρφωσης και τη Σχολή Μωραΐτη πριν τους υπόλοιπους αλλά κυρίως πως την αξιοποίησε σωστά. Η συγκυρία ήταν τέτοια που ο ΖΑΟΝ στην Pre League πέρυσι ίσως και να είχε μια λίγο μεγαλύτερη άνεση ώστε να ρίξει στα βαθιά την 16χρονη, τότε, Τικμανίδου καθώς αν η ομάδα βρισκόταν στη μεγάλη κατηγορία η συζήτηση ενδεχομένως να ήταν διαφορετική. Παρόλα αυτά ο Μυτσκίδης την αξιοποίησε και αυτό την έκανε καλύτερη. Πλέον, στη Volley League μπορεί οι απαιτήσεις να ήταν μεγαλύτερες, κάτι που και ο ΖΑΟΝ έκανε ξεκάθαρο ανεβάζοντας στον πήχη, αλλά η νεαρή ακραία έμοιαζε να έχει πατήματα και να αξιοποιεί τις παραστάσεις της περασμένης σεζόν.

Ο κόουτς του ΖΑΟΝ δεν την πέταξε στην εξάδα no matter what αλλά τη διαχειρίστηκε με προσοχή έχοντας την πολύτιμη συνεισφορά της Νικόλοβα. Ωστόσο ήταν σαφές πως η Τικμανίδου λογίζεται ως βασική και η Βουλγάρα ακραία ως backup. Ο κόουτς του ΖΑΟΝ δεν την εξέθεσε στις άσχημες μέρες της αλλά όταν δεν ήταν σε καλή μέρα την προστάτευσε προστατεύοντας έτσι και την ομάδα συνολικά. Υπάρχει, βέβαια, και ένα στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία και ίσως εξίσου μεγάλη όσο η διαχείριση της αθλήτριας. Αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα της. Πέρα του ότι μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί μιλάμε για μια παίκτρια με πειθαρχία, υπομονή και ωριμότητα. Όπως το καλοκαίρι στην εθνική ομάδα έτσι και στον ΖΑΟΝ ακολούθησε και ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή της κατά γράμμα και δουλεύει σκληρά. Ουδέποτε έδειξε αδιαφορία και ουδέποτε δημιούργησε θέματα καθώς καλώς ή κακώς το όνομά της συζητιέται έντονα σαν το next big thing του ελληνικού βόλεϊ και αυτό μπορεί εύκολα να παρασύρει μια έφηβη, ή έναν έφηβο σε αντίστοιχη περίπτωση.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η Τικμανίδου το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό δε θύμιζε μια παίκτρια που την επόμενη μέρα έχει σχολείο αλλά μια αθλήτρια που ξέρει πως να ακολουθήσει πιστά το πλάνο του προπονητή της σαν να είχε ξαναπαίξει πολλές φορές σε νοκ άουτ πρωταθλήματος. Και όχι απλά ένα παιχνίδι νοκ άουτ αλλά κόντρα στον πρωταθλητή και μάλιστα στην έδρα του. Και η… θεά του βόλεϊ της το επέστρεψε χαρίζοντάς της την ευχαρίστηση του να πάρει το ματς πόιντ.

Η πρόκριση σαφώς δεν κρίθηκε αλλά αυτή η νίκη θα συζητιέται για καιρό και σίγουρα θα μείνει στην ιστορία του ΖΑΟΝ και φυσικά θα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την Τικμανίδου. Σίγουρα το παιχνίδι είναι ομαδικό, όμως, και σίγουρα η παρουσία της Αλεξάκου ήταν μυθική στο Ρέντη καθώς αποτέλεσε εξίσου σπουδαίο παράγοντα για τη νίκη του ΖΑΟΝ. Το case study της Αλεξάκου, όμως, είναι μια άλλη ιστορία και αξίζει ξεχωριστή συζήτηση καθώς η Θεσσαλονικιά ακραία πραγματοποιεί εντυπωσιακό τρίμηνο και δείχνει ότι είναι παίκτρια για μεγάλα πράγματα. Το βέβαιο είναι πως οι δυο τους συνθέτουν ένα απολαυστικό σετ ακραίων και ο ΖΑΟΝ μπορεί να νιώθει καλά που τις έχει.