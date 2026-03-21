Μια καρδιά που πράσινα χτυπά

Στον αθλητισμό είναι ωραίες οι κούπες, οι διακρίσεις και οι νίκες, τα μεγάλα συμβόλαια και οι εντυπωσιακές παρουσιάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει, όμως, κάτι που ούτε μετριέται με νούμερα αλλά ούτε μπορεί να εξηγηθεί με λόγια. Αυτό είναι ο ρομαντισμός που απλά υπάρχει και δίνει όλη τη μαγεία. Σίγουρα, όσο και αν ψάξει κανείς, δε θα βρει κανέναν πιο ρομαντικό σε όλο το ελληνικό βόλεϊ από το φοβερό και τρομερό Ρούλη Αγραπιδάκη.

Συχωρήστε μας για την ανακρίβεια, καθώς τα χρόνια περνούν και η πληθώρα αγώνων μας κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά τη σεζόν 2021-2022 (όταν και το SDNA μετέδιδε τους αγώνες του Παναθηναϊκού) η διοίκηση της ομάδας είχε αποφασίσει να βραβεύσει τον Ρούλη Αγραπιδάκη πριν από ένα εντός έδρας παιχνίδι. Ο άνθρωπος με την τεράστια προσφορά στο σύλλογο και στο ελληνικό βόλεϊ γενικότερα, στα 75 περίπου χρόνια του τότε, το πρώτο που δήλωσε δακρυσμένος μετά τη βράβευση ήταν «μακάρι να μπορούσαν να είναι εδώ οι γονείς μου, θα ένιωθαν περήφανοι».

Ο Ρούλης δεν έπαψε ποτέ να κουβαλάει καρδιά μικρού παιδιού και αυτό τον έκανε και τον κάνει τόσο ξεχωριστό και τόσο ρομαντικό σε μια περίοδο που αυτή η λέξη και αυτή η νοοτροπία αγνοείται. Ο, εξίσου τεράστιος, Θανάσης Πρωτοψάλτης δεν έκανε… skip αυτή τη σπουδαία φυσιογνωμία και τον κάλεσε να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο που τόσο πολύ ήθελαν άπαντες στον Παναθηναϊκό. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται άλλωστε. Η… πολιτική του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τμήμα ήταν να κρατήσει τη φλόγα ζωντανή και να αξιοποιήσει τόσο τις ικανότητες όσο και τις αρετές αυτών που ξέρουν καλά τι σημαίνει το τριφύλλι. Ανδρεόπουλος, Καραμαρούδης, Πανταλέων, Γόντικας και Αγραπιδάκης ενώ στο team με λίγο πιο μεγάλος εύρος αρμοδιοτήτων σε όλα τα τμήματα προστέθηκε και η Παπαφωτίου. Ωστόσο για τους δύο πρώτους δεν είναι ακόμα η ώρα για να γίνει αναφορά, θα γίνει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή σύντομα.

Η Αγραπιδάκης ήταν ένας σπουδαίος παίκτης αλλά με το ατυχές προνόμιο να είναι πολύ μακρινή η εποχή του όταν το οπτικοακουστικό υλικό ήταν σχεδόν μηδαμινό. Αυτό δε μπορεί να μειώσει ούτε τα έξι πρωταθλήματα που κατέκτησε τη δεκαετία του 70’ ούτε το γεγονός ότι κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Κύπελλο Κυπελλούχων το 1980 (χάνοντας από την τεράστια Μόντενα στο καθοριστικό παιχνίδι), όταν οι τωρινοί παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ακόμα αγέννητοι.

Αυτό που έκανε ο Ρούλης ήταν τόσο απλό και τόσο δύσκολο, να αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Πέρα από μία σεζόν που πέρασε στην ΑΕΚ ως βοηθός προπονητής υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί τον Παναθηναϊκό με ψυχή και σώμα. Από το 2004 και μετά που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό ως μέλος του σταφ πλέον, με μια μικρή παύση μεταξύ 2014-2018, δεν είναι απλά διακοσμητικό στοιχείο του επιτελείου που ενθαρρύνει τους παίκτες αλλά είναι ο άνθρωπος που θα χειριστεί κάθε λεπτομέρεια από το να βοηθήσει τον κόουτς Ανδρεόπουλο μέχρι να φέρει κάτι από τα αποδυτήρια. Αλλά πάνω από όλα για να κουβαλάει μόνιμα και αδιάκοπα την αισιοδοξία και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό και για το άθλημα.

Δεν είναι απλή υπόθεση να βρει μια ομάδα τον δικό της Ρούλη και να τον έχει εκεί με τόσο μεγάλη αφοσίωση αδιάκοπα μέχρι και αυτή την ηλικία και με ενέργεια που θυμίζει 20χρονο. Ο Παναθηναϊκός είναι ευλογημένος που έχει αυτό τον άνθρωπο εκεί και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως άπαντες τον ξέρουν και τον φωνάζουν με το μικρό του, σαν να ήταν ένας άνθρωπος της οικογένείας τους, σαν να τον ήξεραν από πάντα. Ο Ρούλης κρατάει ζωντανή μια γενιά ανθρώπων που ζουν για αυτό που κάνουν και το κάνουν με αμέριστη αγάπη και ανιδιοτέλεια, που δεν κουβαλάει ούτε στάλα τοξικότητας και μίσους προς αντίπαλο σε μια εποχή που η τοξικότητα περισσεύει. Σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός αναμένει καρτερικά ένα νέο γήπεδο, ένα κλειστό που θα στέκει περήφανα δίπλα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και που θα αποτελέσει (επιτέλους) ένα μόνιμο σπίτι και για το τμήμα βόλεϊ έχοντας τόσες σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτό το άθλημα θα είναι πολύ δύσκολο να επιλεγεί κάποιος από όλους ώστε να… παραχωρήσει το όνομά του στο Κλειστό. Ο Ρούλης πάντως θα αξίζει μια ξεχωριστή γωνιά αφιερωμένη σε αυτόν.