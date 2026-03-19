Ψάρρας: «Δυστυχώς έτσι είναι το βόλεϊ, υπάρχουν ανατροπές» (vid)

Ο Πανιώνιος έφτασε πολύ κοντά σε μία μεγάλη πρόκριση, όμως τελικά γνώρισε την ήττα με 3-2 από τον Φλοίσβο, παρότι προηγήθηκε με 2-0 σετ στον ημιτελικό του Final-4.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Αργύρης Ψάρρας, στάθηκε στην εξαιρετική εικόνα των παικτών του για μεγάλο διάστημα του αγώνα, αλλά και στη λεπτομέρεια που έκρινε την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αργύρης Ψάρρας στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Η συμμετοχή και μόνο αρχικά της ομάδας στο Final-4 του κυπέλλου είναι ιστορική, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή που προκριθήκαμε. Παρόλα αυτά επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε το κάτι παραπάνω, μπήκαμε σε αυτόν τον ημιτελικό για να κερδίσουμε και να προκριθούμε. Είχαμε την ατυχία με τον Μπίσετ. Αυτό μας πείσμωσε. Τα παιδιά παίξανε καταπληκτικά για δυόμιση σετ, δυστυχώς έτσι είναι το βόλεϊ, έτσι είναι ο αθλητισμός, υπάρχουν ανατροπές. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Φλοίσβου που έχει έμπειρους παίκτες και επανήλθαν στο παιχνίδι και το νίκησαν στο τάι – μπρέικ. Μόνο συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα, για ότι έχουμε καταφέρει αυτή τη σεζόν. Ήμασταν μία ανάσα από τον τελικό του κυπέλλου, ποιος θα το έλεγε στην αρχή του πρωταθλήματος ότι θα συζητάγαμε για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά μας μένει μία πικρία με το πως ήρθε το αποτέλεσμα σήμερα.

Συνεχίζουμε, έχουμε κάποια παιχνίδια ακόμη για τα play off, η χρονιά μας είναι επιτυχημένη έτσι κι αλλιώς. Στεναχώρια υπάρχει αυτή τη στιγμή, από αύριο κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια και προχωράμε. Στον πόντο χάθηκε το τρίτο σετ! Μέχρι τα μισά ήμασταν μπροστά μετά κολλήσαμε σε κάποιες περιστροφές μας πέρασε ο Φλοίσβος, επανήλθαμε ξανά περάσαμε μπροστά. Εκεί είναι λεπτομέρειες και γυρνάνε προς τον Φλοίσβο».