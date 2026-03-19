Τα highlights από την άνετη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε άνετη νίκη-πρόκριση με 3-0 σετ απέναντι στον ΟΦΗ και πέρασε στον τελικό του final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ των Ανδρών. Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την εύκολη επικράτηση του «τριφυλλιού».

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