Συνεργασία της Volley League με τη Novibet

Η Volley League ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία Novibet, με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η χορηγική συμφωνία έχει ορίζοντα τριετίας και επεκτείνεται και στις υπόλοιπες κορυφαίες διοργανώσεις της λίγκας, οι οποίες μετονομάζονται σε Novibet Super Cup και Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Ο γενικός διευθυντής της Novibet, Νίκος Παπαδόγλου, παρουσίασε το νέο κοινό σήμα της διοργάνωσης και αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση του αθλήματος.

«Το νέο σήμα σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής πορείας, για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ. Ο αθλητισμός έχει τη μοναδική ικανότητα να εμπνέει ανθρώπους, να ενώνει διαφορετικές γενιές και να δημιουργεί κοινότητες γύρω από κοινές αξίες. Η συνεργασία μας με την Volley League εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η επιλογή της εταιρείας να επενδύσει στο βόλεϊ σχετίζεται με τη δυναμική του πρωταθλήματος και τις προοπτικές εξέλιξης του αθλήματος στην Ελλάδα.

«Η επιλογή συνεργασίας με την Volley League δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα αναγνώρισης της δυναμικής του πρωταθλήματος, της προσπάθειας που γίνεται από τη διοίκηση της Λίγκας και της προοπτικής που βλέπουμε για το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνεργασία έχει τρεις βασικούς στόχους.

«Ο στόχος μας μέσα σε αυτή τη συνεργασία είναι τριπλός: Πρώτον, να ενισχύσουμε την προβολή του πρωταθλήματος και να βοηθήσουμε το ελληνικό βόλεϊ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ορατότητα. Δεύτερον, να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των φιλάθλων. Και τρίτο, να συμβάλλουμε στη συνολική ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ, στις ομάδες, στους αθλητές, αλλά και στη νέα γενιά που κάνει τα πρώτα της βήματα στον αθλητισμό. Για μας, αυτή η συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία. Είναι μια συνεργασία με στρατηγικό χαρακτήρα και με μακροπρόθεσμη προοπτική. Μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για τη διοργάνωση.

«Την τελευταία δεκαετία θεωρούμε πως κάναμε βήματα προς τα εμπρός. Το μόνο που δεν είχαμε πετύχει ήταν να συντροφεύσει την προσπάθειά μας μια εταιρεία με διεθνές κύρος και πάνω απ΄ όλα μια εταιρεία με στελέχη τα οποία είναι αναγνωρίσιμα σε όλη την αθλητική, και όχι μόνο, αγορά. Σήμερα, επί της ουσίας, γυρίζουμε σελίδα. Το πρωτάθλημα, ειδικά φέτος, είναι το κορυφαίο των τελευταίων δεκαετιών, με αθλητές και προπονητές πολύ υψηλού επιπέδου», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην προβολή του πρωταθλήματος από τη δημόσια τηλεόραση.

«Πλέον, έχουμε αποδείξει στην αγορά ότι αξίζουμε κι εμείς να πάρουμε ένα κομμάτι αυτής και να μας εμπιστευτούν εταιρείες του επιπέδου της Novibet», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του πρωταθλήματος.

«Δεν μας ενδιέφερε ποια εταιρεία θα μας δώσει τα περισσότερα χρήματα αλλά ποια εταιρεία θα μας δώσει την ώθηση που αποζητούμε εδώ και χρόνια. Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα: από εσάς ζητάμε τη στήριξη και την τεχνολογία», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις των γηπέδων.

«Από τη νέα περίοδο όλα τα γήπεδα θα έχουν τάραφλεξ, led πινακίδες και οθόνες. Θα δημιουργήσουμε στα γήπεδα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και θα αρχίσουμε να κοιτάζουμε στα μάτια τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε επίπεδο οργάνωσης. Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα κατορθώσουμε να φτάσουμε και την Ιταλία και την Πολωνία και τη Γαλλία», τόνισε.

Τα χρήματα της χορηγίας θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του προϊόντος, με στόχο τη δημιουργία πιο σύγχρονων και ελκυστικών γηπέδων για τους φιλάθλους. Παράλληλα, η Λίγκα αναμένεται να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της εταιρείας σε τομείς όπως το μάρκετινγκ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή αγωνιστικά ζητήματα του πρωταθλήματος, όπως ο αριθμός των ομάδων και των ξένων παικτών για την επόμενη σεζόν, ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ ανέφερε ότι οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τον Απρίλιο, με στόχο να εφαρμοστούν από τη νέα αγωνιστική περίοδο.