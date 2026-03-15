Δύσκολες νίκες για Ολυμπιακό και Πανιώνιο Betsson

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε με 3-2 σετ του Α.Ο. Θήρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε του ΖΑΟΝ ο Πανιώνιος Betsson.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στο σκορ. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την Κόνεο (1-0), όμως η Θήρα απάντησε άμεσα και πήρε μικρό προβάδισμα (1-2), μετά από άουτ επίθεση της Κούμπουρα. Οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν γρήγορα και με την Κούμπουρα ισοφάρισαν (2-2), αλλά το μπλοκ πάνω στην Κόνεο έφερε ξανά μπροστά τις φιλοξενούμενες (2-3). Η Στεφάνοβιτς κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ (3-3, 4-4) και στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έδωσε προβάδισμα στις γηπεδούχες (5-4). Από εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Με τη Ντι Ιούλιο και την Εμμανουηλίδου οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα (7-5), ενώ το μπλοκ πάνω στη Γενητσαρίδη διαμόρφωσε το 8-5, ολοκληρώνοντας ένα σερί 3-0 που έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 και ανάγκασε τον πάγκο της Θήρας να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά τη διακοπή, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο του σετ, φτάνοντας στο 11-6 με την Κούμπουρα, ενώ η Κόνεο με μπλοκ άουτ έγραψε το 12-7. Η Κούμπουρα συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση, διαμορφώνοντας το 13-8 και κρατώντας τον Ολυμπιακό σε σταθερό προβάδισμα το οποίο αυξανόταν (15-9, 16-9, 17-10, 18-10). Στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έγραψε το 19-11 και η Ντι Ιούλιο με το δεύτερο άσο το 21-11 για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς που είχε βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του 1ου σετ πράγμα που έπραξε με το 25-11.

Στο δεύτερο σετ, ο ΑΟ Θήρας μπήκε πιο δυνατά και πήρε από νωρίς προβάδισμα (0-4), αναγκάζοντας τον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με την Κούμπουρα (2-4), ενώ εκμεταλλεύτηκε και επίθεση άουτ των φιλοξενούμενων για το 3-4. Ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε το προβάδισμα (3-6), με τη Στεφάνοβιτς να μειώνει σε 4-6, αλλά τη Θήρα να ξεφεύγει ξανά (4-8). Οι «ερυθρόλευκες» προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, με μπλοκ της Ντι Ιούλιο για το 5-8 και πόντους της Αμπντεραχίμ να μειώνουν σε 7-11 και 8-11. Η Θήρα, όμως, κράτησε τον έλεγχο του σετ και διατήρησε σταθερά τη διαφορά (8-12, 9-13), παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού με την Αμπντεραχίμ (10-13) και τη Στεφάνοβιτς (11-15). Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν προβάδισμα, φτάνοντας στο 12-17, ενώ οι «ερυθρόλευκες» πλησίασαν με άουτ επίθεση της Θήρας (13-17). Στην τελική ευθεία, ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του σετ με 25-18 για το 1-1.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με την Κόνεο (1-0) και την Κούμπουρα (2-0), φτάνοντας στο 3-1. Η Θήρα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ (3-2, 4-3), όμως οι «ερυθρόλευκες» διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (4-2, 5-4). Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, έφεραν το σετ στα ίσια (5-5), πριν περάσουν μπροστά στο σκορ. Η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα (6-7, 7-8) και στη συνέχεια αύξησε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη των γηπεδούχων, φτάνοντας στο 7-10 και παίρνοντας τον έλεγχο του σετ στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά το τάιμ άουτ του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς οι πρωταθλήτριες έβγαλαν αντίδραση και με ένα 3-0 ισοφάρισαν σε 10-10, προηγήθηκαν στο 12-11 και ξέφυγαν με +2 στο 13-11 ύστερα από επίθεση των φιλοξενούμενων που πέρασε άουτ ενώ μετά από νέο λάθος διαμορφώθηκε το 14-11 πριν μειώσει ο Α.Ο. Θήρας σε 14-13. Στη συνέχεια η Στεφάνοβιτς διαμόρφωσε το 15-13, η Ντι Ιούλιο κράτησε το προβάδισμα (16-14), η Αμπντεραχίμ έκανε το 17-15 και η Εμμανουηλίδου ανέβασε τη διαφορά στο 18-16. Η Κόνεο με δύο διαδοχικούς πόντους έγραψε το 19-17 και το 20-17, πριν η Κούμπουρα με μπλοκ διαμορφώσει το 21-17, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην τελική ευθεία του σετ. Με νέο μπλοκ από τη Στεφάνοβιτς διαμορφώθηκε το 22-17, για τον Ολυμπιακό που έφτασε στο 25-18 και ανέκτησε το προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, η Θήρα μπήκε ξανά με προβάδισμα (0-2), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα με μπλοκ της Οικονομίδου για το 1-2. Οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (1-3, 2-3), αλλά η Οικονομίδου έφερε το σετ στα ίσια (3-3). Η ομάδα της Σαντορίνης πέρασε ξανά μπροστά (3-5, 4-6), με τις «ερυθρόλευκες» να παραμένουν κοντά στο σκορ (5-6), πριν η Αμπντεραχίμ μειώσει σε 6-7. Η Αμπντεραχίμ ισοφάρισε με άσο (7-7), όμως η Θήρα πήρε και πάλι το προβάδισμα (7-8). Ο Ολυμπιακός απάντησε με την Κόνεο για το 8-8 και την Οικονομίδου για το 9-9, αλλά οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν εκ νέου (9-12). Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν σε 10-12, ενώ η Στεφάνοβιτς έκανε το 11-13, όμως η Θήρα διατήρησε το προβάδισμα (11-14), με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά στο σκορ (12-14, 14-18, 15-18, 16-19). Η Κόνεο μείωσε σε 17-20, όμως η Θήρα κράτησε το προβάδισμα (17-22). Η Αμπντεραχίμ σημείωσε το 18-22 και η Εμμανουηλίδου το 20-24, αλλά η ομάδα της Σαντορίνης κατέκτησε τελικά το σετ με 25-21, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο τάι μπρέικ, η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα με 1-3 το οποίο διατήρησε στο ξεκίνημα (2-4, 2-5) και αύξησε τη διαφορά στο 4-7. Όμως Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει, αφού μείωσε σταδιακά (5-7, 6-7) και ισοφάρισε με άσο της Ντι Ιούλιο (7-7), πριν περάσει μπροστά με μπλοκ της Στεφάνοβιτς για το 8-7. Μετά το προβάδισμα του Ολυμπιακού (8-7), η Θήρα ισοφάρισε (8-8) και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (8-9, 8-10). Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με την Κόνεο για το 9-10 και έφεραν το σετ στα ίσια (10-10). Οι φιλοξενούμενες πήραν εκ νέου προβάδισμα (10-11), όμως η Στεφάνοβιτς ισοφάρισε σε 11-11 και η Εμμανουηλίδου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 12-11, σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο τάι μπρέικ. Ακολούθησε το 13-11 δια χειρός Κούμπουρα, το ματς μπολ στο 14-11 με την Φακοπουλίδου για να τελειώσει το ματς με άσο η Στεφάνοβιτς.

Τα σετ: 3-2 σε 1.54, 25-11 (20’), 18-25 (24’), 25-18 (25’), 21-25 (29’), 15-11 (16’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-11

2ο σετ: 4-8, 12-16, 14-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-17, 25-18

4ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 21-25

5ο σετ: 2-5, 8-10, 12-11, 15-11

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του ΑΟ Θήρας από 1 άσο, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (4/13 επ.), Κούμπουρα 21 (17/41 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 14 (10/16 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/42 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 63% υπ. - 30% άριστες), Κόνεο 13 (12/32 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. - 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 7 (2/3 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 62% υπ. - 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Φακοπολίδου 1 (1/3 επ., 25% υπ. - 25% άριστες), Οικονομίδου 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ)

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβιτσιτς 18 (17/39 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 27% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/16 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 22 (20/47 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ. - 19% άριστες), Τσιόγκα 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ., 50% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 1 (1/2 επ.), Θωμαΐδου, Μιρτσχουλάβα (0/3 επ., 33% υπ. - 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου

Ο Πανιώνιος Betsson επέστρεψε νικηφόρα στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, αφού επικράτησε εντός έδρας του ΖΑΟΝ με 3-2 σετ.

Στο πρώτο σετ η Καρέλια με άσσο πέτυχε το 6-5 για τον Ιστορικό και η Ατανασίεβιτς με μπλοκ έκανε το 8-6. Η Ραχίμοβα σημείωσε το 11-8 και η Χαντάβα το 13-9 αντίστοιχα. Η Ατανασίεβιτς με ωραίο πέρασμα έκανε το 15-11, αλλά ο ΖΑΟΝ μείωσε σε 18-16 και ο κόουτς Οτσάλ κάλεσε τάιμ άουτ. Η Χαντάβα σκόραρε για το 21-18 και στην επόμενη φάση ή Στολγίκοβιτς σημείωσε το 22-18 με αποτέλεσμα ο ΖΑΟΝ να πάρει τάιμ άουτ. Η Τικμανίδου με άστοχο σερβίς έκανε το 24-20 και η Λαμπρούση με άσσο σημείωσε το 25-20.

Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος Betsson προηγήθηκε με 5-2 χάρη σε μπλοκ της Αλεξάκου. Η Ραχίμοβα με εκπληκτικό πέρασμα έκανε το 7-4 και στη συνέχεια πήρε τον πόντο για το 10-4. Η Αζέρα διαγώνια πήρε και άσσο για το 11-4. Η Ατανασίεβιτς με μπλοκ πέτυχε το 14-5 και ο κόουτς Μυτσκίδης κάλεσε τάιμ άουτ. Η Ζακχαίου με επίθεση σε πρώτο χρόνο έκανε το 17-9 και η Ατανασίεβιτς με επίθεση στην ευθεία πέτυχε το 18-13. Ωστόσο ο ΖΑΟΝ με ένα σερί 3-0 μείωσε σε 18-16 και ο κόουτς Οτσάλ κάλεσε τάιμ άουτ. Η Ραχίμοβα αστόχησε για το 19-19 και στη συνέχεια η Αλεξάκου πέτυχε το 19-20 και ο Οτσάλ κάλεσε νέο τάιμ άουτ. Ο Ιστορικός αντέδρασε και με μπλοκ της Λαμπρούση προηγήθηκε με 21-20 . Η Φουμάκη υπέπεσε σε σφάλμα στο φιλέ και το σκορ έγινε 24-21. Η Κοβαλέφσκα με άστοχο σερβίς διαμόρφωσε το 25-22.

Στο τρίτο σετ η Ραχίμοβα με δύο συνεχόμενους άσσους μείωσε σε 5-6 και με ωραία επίθεση έδωσε το προβάδισμα στον Ιστορικό με 8-7. Ο ΖΑΟΝ πέρασε μπροστά με 9-11 έπειτα από επίθεση της Τικμανίδου από την πίσω ζώνη. Η ίδια σημείωσε το 9-13 και ο κόουτς Οτσάλ κάλεσε τάιμ άουτ. Η Νομικού με επίθεση σε πρώτο χρόνο μείωσε σε 12-15 και η Χαντάβα με μπλοκ έκανε το 14-15. Η Νομικού με μπλοκ ισοφάρισε σε 16-16 και η Λαμπρούση με έξυπνο πέρασμα έκανε το 17-16. Η Ζιώγα με διαγώνιο χτύπημα έδωσε προβάδισμα δύο πόντων στον ΖΑΟΝ με 18-20 και η Γιώτα πέτυχε το 18-21 με μπλοκ. Η κεντρική του ΖΑΟΝ με νέο μπλοκ σημείωσε το 19-24 και με τον ίδιο τρόπο πέτυχε το 19-25.

Στο τέταρτο σετ η Ατανασίεβιτς με ωραίο πέρασμα έκανε το 5-4 για τον Ιστορικό, αλλά ο ΖΑΟΝ βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να προηγηθεί με 6-10 χάρη σε πόντο της Αλεξάκου. Η ακραία των φιλοξενούμενων με νέο πόντο σημείωσε το 7-12 και η Ζιώγα τελείωσε τη φάση για το 7-13. Η Τικμανίδου πήρε το μπλοκ άουτ για το 7-14 και έτσι ο κόουτς Οτσάλ πήρε τάιμ άουτ. Ο ΖΑΟΝ συνέχισε να αυξάνει τη διαφορά και με πόντο της Ζιώγα προηγήθηκε με 12-20. Η Γκράβαρη με επίθεση σε πρώτο χρόνο έκανε το 15-22. Η Ζιώγα πήρε τον πόντο για το 17-23, αλλά ο Ιστορικός με 3-0 σερί μείωσε σε 20-23 και ο κόουτς Μυτσκίδης πήρε τάιμ άουτ. Η Λαμπρούση με μπλοκ πέτυχε το 21-23 και η Αγγελοπούλου με ωραία επίθεση ισοφάρισε σε 23-23. Ωστόσο η Αλεξάκου με μπλοκ άουτ έκλεισε το σετ στο 23-25.

Στο πέμπτο σετ ο Πανιώνιος Betsson προηγήθηκε γρήγορα με 4-1 και ο ΖΑΟΝ πήρε τάιμ άουτ. Η Ραχίμοβα με έξυπνο πέρασμα στην ευθεία πέτυχε το 6-3 και η Λαμπρούση με επίθεση σε πρώτο χρόνο σημείωσε το 8-5. Με τον ίδιο τρόπο η κεντρική του Ιστορικού πέτυχε το 9-7, αλλά η Αλεξάκου με άσσο ισοφάρισε σε 9-9. Η Ατανασίεβιτς με μπλοκ πάνω στη Ζιώγα πέτυχε το 11-9 και ο ΖΑΟΝ πήρε τάιμ άουτ. Η Χαντάβα πήρε το μπλοκ άουτ για το 13-10 και η Ζιώγα βρήκε φιλέ για το 14-10. Η Ραχίμοβα έκλεισε το ματς στο 15-11.