Έχασε από τον Άρη και υποβιβάστηκε ο Ηλυσιακός

Ο Άρης επικράτησε στο ντέρμπι παραμονής με 3-0 σετ του Ηλυσιακού με αποτέλεσμα η ομάδα των Ιλισίων να μην γλιτώνει τον απευθείας υποβιβασμό.

Ο Άρης θα είναι οριστικά στα πλέι άουτ και αν δεν αλλάξει κάτι την επόμενη αγωνιστική θα παίξει με τον Μίλωνα για τις θέσεις 9-10. Οι κιτρινόμαυρες με το τρίποντο ανέβηκαν στην 10η θέση αφήνοντας το Μαρκόπουλο 11ο.

Ντεμπούτο στον κιτρινόμαυρο πάγκο έκανε ο Βούλγαρος τεχνικός Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ.

Ο Ηλυσιακός με 5 βαθμούς να τον χωρίζουν από την ομάδα των Μεσογείων και με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, δεν έχει πλέον ελπίδες και την επόμενη εβδομάδα θα δώσει το τελευταίο του αγώνα στη μεγάλη κατηγορία.

Μετά το αρχικό 5-7 του Ηλυσιακού ο Άρης ανέβασε ταχύτητα και έφτασε στο 13-10 με πρωταγωνίστρια τη Ζαντοροζνάι. Από εκεί και πέρα οι Θεσσαλονικείς έκαναν διαχείριση του προβαδίσματος τους για να φτάσουν στο 25-20 και την κατάκτηση του πρώτου σετ.

Δυναμικά ξεκίνησε για τον Άρη το δεύτερο σετ με την ομάδα του Κρατσάνοβ να παιρνει προβάδισμα με 8-3 με τα σερβίς των Ζαντοροζνάι και Όλουτς. Ο Ηλυσιακός μείωσε έως το 12-10 μετά από λάθος της Όλουτς, αλλά ο Άρης έφτασε στο 16-10 με τη Ζαντοροζνάι να πιέζει πάλι από το σερβίς. Ο Ηλυσιακός έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 18-15 με την Κίλιτς, αλλά ο Άρης πήρε και πάλι προβάδισμα πέντε πόντων (20-15) με τη Μερτέκη και κατέκτησε το σετ με επίθεση της Έριτς λίγο αργότερα (25-20).

Παρόμοια εικόνα είχε και το ξεκίνημα απο το τρίτο σετ με τον Άρη να ξεφεύγει με 9-5 με άσσο της Έριτς και να φτάνει στο 17-10 με λάθος της Κίλιτς. Ο Ηλυσιακός έκανε την αντεπίθεση του και μείωσε σε 20-19 χάρη στα καλά σερβίς της Κίλιτς, με την ίδια να ισοφαρίζει σε 20-20 από την πάιπ. Ο Ηλυσιακός μάλιστα πήρε σετ μπολ στο 23-24, ο Άρης όμως το έσβησε και πήρε το δικό του ματς μπολ στο 26-25 με άσσο της Ζαντοροζνάι για να κατακτήσει το σετ με 29-27 με κόντρα μπάλα της Μερτέκη.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ιωάννου, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-13, 21-18, 25-20

2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-14, 25-20

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-20, 29-27

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 52 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 5 άσσους, 45 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-20, 29-27) σε 86′

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ):Όλουτς 23 (21/34 επ., 2 άσσοι, 45% υπ. – 15% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (3/10 επ., 1 άσσος), Μερτέκη 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Ξανθοπούλου 2 (2/6 επ.), Ζαντοροζνάι 18 (12/24 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Έριτς 9 (7/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 57% υπ. – 29% άριστες).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 25 (18/34 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Νικολαΐδη 1 (1 άσσος), Αγγελοπούλου 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ), Αρδυλά 13 (13/26 επ., 37% υπ. – 16% άριστες), Μητακίδου 2 (2/8 επ.), Σακκά Σ. 1 (1/6 επ.) / Σακκά Κ. (λ, 63% υπ. – 32% άριστες), Ποθητού, Γκέκοβιτς 2 (2/4 επ.).