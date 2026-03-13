Πότε θα διεξαχθούν οι υπόλοιποι ημιτελικοί μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Η πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος θα κριθεί στις τρεις νίκες και η επόμενη αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 20:30 στην έδρα των «ερυθρόλευκων».
Αναλυτικά το πρόγραμμα των υπόλοιπων αναμετρήσεων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:
Σάββατο 28 Μαρτίου
20:30 Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Tετάρτη 1 Απριλίου
20:00 Γυμναστήριο Μετς: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Σάββατο 4 Απριλίου
Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (αν χρειαστεί)
Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου
Γυμναστήριο Μετς: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (αν χρειαστεί)
*Όλες οι αναμετρήσεις θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορτς