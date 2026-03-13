Πότε θα διεξαχθούν οι υπόλοιποι ημιτελικοί μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Volley League, κάνοντας το 1-0 στη σειρά με τον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη με 3-1 σετ στο κλειστό του Μετς.

Η πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος θα κριθεί στις τρεις νίκες και η επόμενη αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 20:30 στην έδρα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των υπόλοιπων αναμετρήσεων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:

Σάββατο 28 Μαρτίου

20:30 Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Tετάρτη 1 Απριλίου

20:00 Γυμναστήριο Μετς: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Σάββατο 4 Απριλίου

Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (αν χρειαστεί)

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

Γυμναστήριο Μετς: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (αν χρειαστεί)

*Όλες οι αναμετρήσεις θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορτς