Ανωτερότητα με σφραγίδα και υπογραφή

Με απολαυστικό τρόπο ξεκίνησαν οι φετινοί ημιτελικοί. Πάθος, θέληση και ωραίες φάσεις σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπούμε σε κλίμα πλέι οφ. Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και ενδεχομένως να αδίκησαν τους εαυτούς τους καθώς σε ένα παιχνίδι που ήταν ανώτεροι βρέθηκαν να το κερδίζουν στις λεπτομέρειες.

Είχε πλουραλισμό, είχε υπομονή, είχε και καθαρό μυαλό ο Παναθηναϊκός σε έναν αγώνα με πολλά πρόσωπα. Το πρώτο σετ ήταν μια επίδειξη δύναμης για τους πράσινους και έδειξαν να τα κάλους όλα τέλεια. Ωστόσο η αντίδραση του Ολυμπιακού ήρθε αλλά ήταν εμφανές ότι η μεγάλη εικόνα φανερώνει την ανωτερότητα των πρασίνων.

Υπάρχει ένα ξεκάθαρο template στη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και τηρήθηκε για ακόμα μία φορά. Όταν οι παίκτες του Ανδρεόπουλου σερβίρουν καλά δεν γίνεται να χάσουν. Και δεν είναι μόνο οι 12 άσσοι, που σε τέτοιο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αρκετοί, αλλά οι ακόμα περισσότερες φορές που χάλασε η υποδοχή του Ολυμπιακού. Ίσως εδώ να ήταν φανερή και η αργοπορημένη χρησιμοποίηση του Ανέστη Δαλακούρα που σε αυτό τον τομέα συχνά γίνεται ο x factor. Ενδεικτικό είναι πως ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με 70% στην υποδοχή την ώρα που η απέναντι πλευρά μόλις με 36%! Αυτό φανερώνει πως δεν είναι μόνο οι άσσοι αλλά συνολικά ο τρόπος με τον οποίο σέρβιραν οι γηπεδούχοι κάτι που άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες.

Η εικόνα του δεύτερου σετ για τον Ολυμπιακό ήταν μια ακτίδα φωτός καθώς σε ένα παιχνίδι που μπήκε εξαιρετικά νωθρά του δόθηκε η ευκαιρία να ξαναμπεί στη διεκδίκησή του. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να εμφάνισε χαλαρότητα αλλά η κατάκτηση του σετ δεν ήταν ένα «δώρο» χωρίς να κοπιάσει ο Ολυμπιακός αλλά κάτι που ήρθε γιατί ήταν το μοναδικό σημείο του αγώνα που λειτούργησε καλά το μπλοκ άμυνα, που οι επιθέσεις ήταν πιο ορθολογικές και που ο Τζούριτς θύμισε τον καλό του εαυτό.

Το θέμα είναι πως στο βόλεϊ οι αδυναμίες μπορεί να κρυφτούν για ένα σετ αλλά δεν μπορούν να κρυφτούν για ένα ματς. Οι αδυναμίες του Ολυμπιακού δεν έγιναν γνωστές σε αυτό το ματς αλλά είναι γνωστές σε όλη τη σεζόν. Αστάθεια, μετριότητα στην επίθεση και, όπως είπαμε, αστάθεια στην υποδοχή ειδικά κόντρα σε μια ομάδα που χτυπάει αλύπητα σε αυτό τον τομέα. Η νευρικότητα και η αστάθεια του Ολυμπιακού φάνηκε και σε αρκετές μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν ήταν λίγα τα απογοητευτικά σερβίς που έφυγαν κάτω από το φιλέ, στο πρώτο και στο δεύτερο σετ, επιθέσεις που έμοιαζαν σαν να μην εκτελέστηκαν ποτέ, όπως μια ιδιαίτερα κρίσιμη του Ατανασίγιεβιτς στο τέταρτο σετ όταν κρίνονταν τα πάντα, και γενικότερα έλλειψη καθαρού μυαλού. Λάθη για… blooper έχουν κάνει πολλοί παίκτες, ακόμα και οι καλύτερες οικογένειες. Αλλά τόσα πολλά λάθη τέτοιου επιπέδου σε τόσο σημαντικό παιχνίδι και από περισσότερους από έναν αθλητές μοιάζει σχεδόν αδικαιολόγητο.

Μέσα σε όλα αυτά ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη αλλά επέτρεψε να γίνει το παιχνίδι αμφίρροπο. Και ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει αστάθεια στη φετινή σεζόν ωστόσο η διαφορά είναι πως τις περισσότερες φορές έχει καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει στο τέλος. Σε μεγάλο βαθμό βοήθησε η παρουσία του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου που ήρθε από τον πάγκο. Ο Γιάντσουκ είναι ένας ακραίος που μπορεί να κάνει θραύση αλλά που όταν βγει από το ρυθμό του γίνεται εύκολος στόχος στην υποδοχή και παράλληλα χάνει την αξιοπιστία του στην επίθεση. Αυτά τα περιόρισε ο κόουτς Ανδρεόπουλος βάζοντας τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο στο παιχνίδι. Σταθεροποίησε την υποδοχή όταν η μπάλα έκαιγε και βρήκε μια καλή εναλλακτική επιθετικά.

Ωστόσο πέρα από τον μονίμως θετικό Πρωτοψάλτη, που ακόμα μια φορά έκανε τα πάντα, και τον Νίλσεν που ήταν για άλλη μια φορά ο γνωστός Νίλσεν οι ρυθμιστές του ματς ήταν οι κεντρικοί. Ο Γκάσμαν και ο Βουλκίδης έκαναν τη διαφορά. Ο Γκάσμαν ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που γύρισε το τέταρτο σετ όταν αυτό έμοιαζε χαμένο ενώ ο Βουλκίδης συνεχίζει να βρίσκεται σε beast mode. Σε αντίθεση με τους ακραίους όπου μοιάζει να μην υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί και η τριάδα να δίνει λύσεις ανάλογα με τις συνθήκες δε συμβαίνει το ίδιο στους κεντρικούς. Το δίδυμο Γκάσμαν-Βουλκίδη δίνει στον Παναθηναϊκό πολύ καλό μπλοκ, επιθετική δεινότητα και εξαιρετικά σερβίς. Οι δυο τους δεν υστέρησαν σε τίποτα από αυτά και ήταν κάτι που έκανε τη ζωή των συμπαικτών τους πιο απλή.

Αντίθετα με τα μονά παιχνίδια, League Cup και Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να περνάει κάτω από τον πήχη στο πρωτάθλημα. Το ότι έχασε σε όλα τα ντέρμπι με τους πρωτοπόρους δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλη ζημιά στη regular season ωστόσο όταν αυτό το μοτίβο εξακολουθεί να συνεχίζεται και στα πλέι οφ τότε είναι πρόβλημα. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό αλλά είναι εμφανές ότι ο Ολυμπιακός είναι άχρωμος και άοσμος σε μια στιγμή της σεζόν που αναζητούνται… καπνισμένες κάνες. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από ότι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος φάνηκε απόλυτα διαβασμένος, διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ του και κυρίως είχε την ομάδα του έτοιμη πνευματικά κάτι που δεν είχε συμβεί στο παιχνίδι του Μαρκόπουλου όταν και η ανατροπή δεν απετράπητε. Αλλά επειδή οι επόμενοι αγώνες των ημιτελικών αργούν ας κάνουμε υπομονή να δούμε αν υπάρχει κάποιο μαγικό ερυθρόλευκο κουμπί ή αν το μοτίβο συνεχιστεί.