Βουρδέρης: «Στο ίδιο έργο θεατές... Ευκαιρία για ξεκούραση και αποκατάσταση» (vid)

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού μετά την ήττα 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο Μετς, στον πρώτο ημιτελικό της Volley League.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Αντώνης Βουρδέρης στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Το μόνο θετικό από σήμερα είναι ότι υπό πίεση αντιδράσαμε καλά σε κάποιες περιπτώσεις, όμως δεν αρκεί μόνο αυτό όταν παίζεις κόντρα στον Παναθηναϊκό και στην έδρα του.

Στο ίδιο έργο θεατές θα έλεγα... Από 23-21 στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα χάσαμε το σετ από 23-19 υπέρ μας. Χάθηκαν κρίσιμες επιθέσεις και αρκετές κόντρα μπάλες.

Τώρα υπάρχει η διακοπή για μας, αλλά δεν είναι μόνο η ξεκούραση, χρειάζονται αποκατάσταση οι παίκτες. Πολλά από τα παιδιά παίζουν με προβλήματα εδώ και καιρό. Θα ανασυνταχθούμε σε όλους τους τομείς, ώστε να έχουμε συνέχεια στον στόχο μας».