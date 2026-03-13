Το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» για τα ημιτελικά της Volley League

Η μάχη των playoffs στη Volley League ανδρών ξεκινά, με το πρώτο μεγάλο ντέρμπι να διεξάγεται απόψε στο Κλειστό Μετς. Ο Παναθηναϊκός ΑΟ υποδέχεται τον Ολυμπιακός ΣΦΠ στο εναρκτήριο παιχνίδι των ημιτελικών (21:00, ΕΡΤ-2-ΣΠΟΡ).

Oι πράσινοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς. Για να το πετύχουν όμως αυτό θα πρέπει να περάσουν το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Θα είναι η 5η συνάντηση των δύο ομάδων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025-26). Ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες για πρωτάθλημα γράφοντας μάλιστα συνολικά σερί 6-0 νικών στη Volley League αλλά στους τελικούς του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και Σούπερ Καπ που βρέθηκαν αντίπαλοι επικράτησε ο Ολυμπιακός με 3-1 στο Ανδρέας Βαρίκας και 3-2 στη Νέα Σμύρνη αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός για 10η φορά και 3η συνεχόμενη από το 1990 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ έχει πλεονέκτημα έδρας στην κανονική περίοδο. Από τις 9 προηγούμενες χρονιές που τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο τις 4 κατέκτησε τον τίτλο και τις 5 τον έχασε. Αντίθετα ο Ολυμπιακός 5 φορές στην ιστορία του θεσμού έχει σπάσει την έδρα της ομάδας που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο εκ των οποίων τις 3 με τον Παναθηναϊκό, μία με τον Ηρακλή και μία με την Ορεστιάδα.

Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν είπε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Τερματίσαμε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Η βοήθεια της έδρας μας είναι πολύτιμη ωστόσο όλα αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κεφαλαιοποιούμε από το παιχνίδι της Παρασκευής. Φέτος πρέπει να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό για να φτάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος και αυτομάτως πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα ματς και να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη».

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είναι μόλις η δεύτερη φορά στην 35χρονη ιστορία των πλέι οφ και 30 χρόνια από την πρώτη φορά που τερματίζει στην 4η θέση στην κανονική περίοδο αλλά έχοντας κατακτήσει του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και το Σούπερ Καπ 2025.

O Aργεντινός πασαδόρος του Ολυμπιακού Μαξιμιλιάνο Καβάνα δήλωσε: «Εφτασε η στιγμή για την οποία έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά! Αρχίζουν οι ημιτελικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και έξτρα πρόκληση, επειδή παίζουμε κόντρα στον μεγαλύτερο αντίπαλό μας. Θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο με τη μέγιστη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη σειρά».

Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 88 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-37.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (1ος ημιτελικός πλέι οφ 2025-26, 13/3/26, 21: 00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Mε το ντέρμπι των «αιωνίων αντιπάλων» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ανοίγει το πρόγραμμα των πλέι οφ - Β φάσης του πρωταθλήματος Volley League. Η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες. (γυμναστήριο Μετς, 1ος ημιτελικός πλέι οφ 2025-26, 13/3/26, 21: 00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ, Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βουδούρης).

Oι πράσινοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς. Για να το πετύχουν όμως αυτό θα πρέπει να περάσουν το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Θα είναι η 5η συνάντηση των δύο ομάδων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025-26). Ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες για πρωτάθλημα γράφοντας μάλιστα συνολικά σερί 6-0 νικών στη Volley League αλλά στους τελικούς του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και Σούπερ Καπ που βρέθηκαν αντίπαλοι επικράτησε ο Ολυμπιακός με 3-1 στο Ανδρέας Βαρίκας και 3-2 στη Νέα Σμύρνη αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός για 10η φορά και 3η συνεχόμενη από το 1990 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ έχει πλεονέκτημα έδρας στην κανονική περίοδο. Από τις 9 προηγούμενες χρονιές που τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο τις 4 κατέκτησε τον τίτλο και τις 5 τον έχασε. Αντίθετα ο Ολυμπιακός 5 φορές στην ιστορία του θεσμού έχει σπάσει την έδρα της ομάδας που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο εκ των οποίων τις 3 με τον Παναθηναϊκό, μία με τον Ηρακλή και μία με την Ορεστιάδα.

Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν είπε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Τερματίσαμε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Η βοήθεια της έδρας μας είναι πολύτιμη ωστόσο όλα αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κεφαλαιοποιούμε από το παιχνίδι της Παρασκευής. Φέτος πρέπει να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό για να φτάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος και αυτομάτως πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα ματς και να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη».

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είναι μόλις η δεύτερη φορά στην 35χρονη ιστορία των πλέι οφ και 30 χρόνια από την πρώτη φορά που τερματίζει στην 4η θέση στην κανονική περίοδο αλλά έχοντας κατακτήσει του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και το Σούπερ Καπ 2025.

O Aργεντινός πασαδόρος του Ολυμπιακού Μαξιμιλιάνο Καβάνα δήλωσε: «Εφτασε η στιγμή για την οποία έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά! Αρχίζουν οι ημιτελικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και έξτρα πρόκληση, επειδή παίζουμε κόντρα στον μεγαλύτερο αντίπαλό μας. Θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο με τη μέγιστη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη σειρά».

Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 88 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-37.



Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2025-26 16/01/2026: Volley League 11η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) 13/01/2026: Σούπερ Καπ Μαρκόπουλο Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 09-15) 05/12/2025: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Ημιτελικός - Σοφ.Μπεφόν Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-17) 02/11/2025: Volley League 2η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) 2024-25 07/05/2025: Volley League Τελικός - 3 Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (25-23, 23-25, 25-27, 25-21, 17-15) 30/04/2025: Volley League Τελικός - 2 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 20-25, 14-16) 23/04/2025: Volley League Τελικός - 1 Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (25-17, 25-20, 16-25, 25-21) 10/01/2025: Volley League 11η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (25-22, 23-25, 21-25, 25-19, 13-15) 27/11/2024: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Ημιτελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (21-25, 25-15, 20-25, 21-25) 02/11/2024: Volley League 2η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (23-25, 25-23, 28-30, 21-25) 2023-24 22/04/2024: Volley League 4ος τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12) 18/04/2024: Volley League 3ος τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (25-15, 21-25, 20-25, 25-20, 19-17) (νίκες: 1-2) 15/04/2024: Volley League 2ος τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-17, 25-16, 26-24) (νίκες: 2-0) 11/04/2024: Volley League 1ος τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (23-25, 30-32, 17-25) (νίκες: 0-1) 24/02/2024: Volley League 17η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (25-19, 23-25, 26-24, 25-23) 16/12/2023: Volley League 8η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-21, 31-33, 25-22, 25-20) 07/12/2023: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Προημιτελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) 2022-23 12/04/2023: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Β τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (22-25, 25-17, 17-25, 25-23, 15-12) 08/04/2023: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Α τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 10-15) 18/02/2023: Volley League 15η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (25-23, 26-24, 16-25, 19-25, 15-10) 16/02/2023: Challenge Cup B ημιτελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (25-22, 25-27, 21-25, 17-25), Χρυσό σετ: 06-15 07/02/2023: Challenge Cup Α ημιτελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 24-26) 26/11/2022: Volley League 6η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-10) 2021-22 27/04/2022: Volley League 9η - Β φάση Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (27-29, 23-25, 25-23, 21-25) 21/03/2022: Volley League 4η - Β φάση Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-20, 25-11, 25-18) 19/12/2022: Volley League 14η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-19) 13/12/2021: Volley League 7η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-20, 21-25, 14-25, 21-25) 2020-21 12/04/2021: Volley League 1-4 Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (23-25, 23-25, 36-34, 25-23, 15-07) 06/04/2021: Volley League 1-4 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-10) 24/03/2021: Volley League 14η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 19-25) 04/02/2021 Volley League 7η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (30-28, 25-17, 25-15) 2019-20 12/07/2020: Volley League 2ος τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) 09/07/2020: Volley League 1ος τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) 06/03/2020: Volley League 16η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 25-21, 14-25, 23-25) 19/02/2020: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Β΄τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15). Χρυσό σετ: 15-13. 13/02/2020: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Α΄Τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15) 16/12/2019: Volley League 7η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) 2018-19 21/01/2019: Volley League 13η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) 22/10/2018: Volley League 2η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) 2017-18 24/03/2018: Volley League 22η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) 03/01/2018: Volley League 11η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) 2016-17 27/02/2017: Volley League 18η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) 24/01/2017: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Ημιτελικός-Ρέντη Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) 05/12/2016: Volley League 7η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) 2015-16 27/02/2016: Volley League 18η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) 05/12/2015: Volley League 7η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) 2014-15 21/03/2015: Volley League 20η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) 22/12/2014: Volley League 9η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) 2013-14 29/03/2014: Volley League 21η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) 14/12/2013: Volley League 10η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) 05/10/2013: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Ρέντη Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) 2012-13 27/01/2013: Volley League 15η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) 31/01/2012: Κύπελλο Φάση «16» Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) 15/11/2012: Volley League 4η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) 2011-12 25/02/2012: Volley League 19η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) 17/12/2011: Volley League 8η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) 2010-11 09/09/2012: Volley League Ημιτελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) 06/04/2011: Volley League Ημιτελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) 02/04/2011: Volley League 22η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) 02/03/2011: Kύπελλο Ημιτελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) 15/01/2011: Volley League 11η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) 15/10/2010: Σούπερ Καπ Σαντορίνη Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) 2009-10 13/05/2010: Volley League 4ος Τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) 10/05/2010: Volley League 3ος Τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) 08/05/2010: Volley League 2ος Τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) 03/05/2010: Volley League 1ος Τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) 17/01/2010: Volley League 15η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) 30/10/2009: Volley League 4η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) 2008-09 07/05/2009: Volley League 4ος Τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) 04/04/2009: Volley League 3ος Τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) 30/04/2009: Volleyleague 2ος Τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) 27/04/2009: Volleyleague 1ος Τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) 07/01/2009: Volleyleague 12η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) 11/10/2008: Volleyleague 1η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) 2007-08 25/02/2008: Volleyleague 18η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) 27/10/2007: Volleyleague 7η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) 2006-07 00/00/0000: Volleyleague 22η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) 00/00/0000: Volleyleague 11η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) 2005-06 00/00/0000: Volleyleague 19η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) 00/00/0000: Volleyleague 8η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) 2004-05 00/00/0000: Volleyleague Β΄φάση Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) 00/00/0000: Volleyleague B΄φάση Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) 00/00/0000: Volleyleague 19η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) 00/00/0000: Volleyleague 8η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) 2003-04 28/03/2004: Volley League 4ος τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) 23/03/2004: Volley League 3ος τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) 20/03/2004: Volley League 2ος τελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) 18/03/2004: Volley League 1ος τελικός Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) 17/01/2004: Volley League 17η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) 25/10/2003: Volley League 6η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) 2002-03 15/03/2003: Volley League 2ος Α-φάση Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) 12/03/2003: Volley League 1ος Α-φάση Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) 11/01/2003: Volley League 13η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) 30/10/2002: Volley League 2η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) 2001-02 09/02/2002: Volley League 18η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) 17/11/2001: Volley League 7η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) 2000-01 17/03/2001: Volley League Ημιτελικός Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) 20/01/2001: Volley League 16η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) 04/11/2000: Volley League 5η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) 1999-00 18/03/2000: Volley League 22η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) 18/12/1999: Volley League 11η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) 1998-99 07/04/1999: Volley League 21η Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) 23/01/1999: Volley League 10η Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-20, 25-17, 25-19)

Volley League - Ημιτελικοί (Στις 3 νίκες η πρόκριση στον τελικό)



Α' ημιτελικοί



Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026



Γυμναστήριο Μετς, 21: 00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βουδούρης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Ταλάρου.



Σάββατο 14 Μαρτίου



Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Κώτσιας, Γραμματεία: Μπίτσικα.





Volley League - Πλέι οφ θέσεις 5-7



1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026



Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Νικολάου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.



Ρεπό Ο.Φ.Η.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-7 Θ. ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΕΤ 1. Ο.Φ.Η. 30 2. Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 19 3. Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 18





Volley League - Πλέι άουτ θέσεις 8-10



1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026



Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τομαράς, Μουζακίτη, Γραμματεία: Γλυκού.



Ρεπό A.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron