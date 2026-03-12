Sold out ο δεύτερος τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια!

Η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού για τον μεγάλο τελικό του CEV Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια αποδείχθηκε τεράστια, καθώς τα εισιτήρια για τη ρεβάνς εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα στη μάχη για το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Με τον κόσμο στο πλευρό τους, οι «πράσινες» θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την ήττα με 3-2 σετ από τον πρώτο τελικό στην Ιταλία και να διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί ότι εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια για τον δεύτερο τελικό με την Ιταλική ομάδα.

Η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού ήταν τεράστια και τα εισιτήρια του αγώνα έγιναν ανάρπαστα».