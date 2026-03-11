Κιαπίνι: «Υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα στον επαναληπτικό»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup, ωστόσο διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τροπαίου ενόψει της ρεβάνς στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων» Αλεσάντρο Κιαπίνι αναφέρθηκε στην εικόνα του αγώνα και στις πιθανότητες της ομάδας στη ρεβάνς.

«Ξέραμε πολύ καλά τι παιχνίδι είχαμε σήμερα και ποια ομάδα είχαμε απέναντι μας. Η Βαλεφόλια μας πίεσε πολύ και πρόκειται για μια πολύ ποιοτική ομάδα με σπουδαίες αθλήτριες. Εμείς θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι πήραμε ένα αποτέλεσμα που σίγουρα μας δίνει να παίξουμε τις πιθανότητες μας στην ρεβάνς. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους μας που ήταν σήμερα δίπλα μας και ήταν και πάλι φοβεροί και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα στον επαναληπτικό σε λίγες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Με τη σειρά της η κεντρική του Παναθηναϊκού Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου τόνισε: «Η Βαλεφόλια είναι μια σπουδαία ομάδα με γνωστές σπουδαίες παίκτριες , όμως εμείς απόψε εδώ δείξαμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Πάμε για ένα διαφορετικό ματς στη Γλυφάδα και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να τα καταφέρουμε».