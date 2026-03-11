Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup, ωστόσο η υπόθεση της κατάκτησης του τίτλου παραμένει ανοιχτή.

Οι «πράσινες» διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη ρεβάνς, όπου θα διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Η καθοριστική αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:00 στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, με τον Παναθηναϊκό να ποντάρει και στη στήριξη του κόσμου του για να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Για να κατακτήσει απευθείας το CEV Challenge Cup, το «τριφύλλι» χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ. Σε περίπτωση που επικρατήσει με 3-2, τότε ο τίτλος θα κριθεί στο λεγόμενο «χρυσό σετ».

Από την άλλη, η Βαλεφόλια για να πανηγυρίσει χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή να κατακτήσει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας στο τάι μπρέικ.