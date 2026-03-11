Ο Πατρίκ Γκάσμαν MVP της 17ης αγωνιστικής

Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν αναδείχθηκε MVP Βίκος Cola της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26.

Ο Πατρίκ Γκάσμαν ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου με 3-2 σετ.

Ο Πατρίκ Γκάσμαν ήταν κορυφαίος και δεύτερος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους εκ των οποίων οι 7 ήταν από μπλοκ. Εντυπωσιακός ήταν και στην επίθεση με 14 πόντους στις 22 προσπάθειες, ποσοστό 64% ενώ είχε και 2 άσσους σε 17 σερβίς.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται για δεύτερη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League μετά την 7η αγωνιστική τη σεζόν 2023-24 μετά από νίκη επί του Μίλωνα με 3-2 σετ.

Είναι η 90η φορά που παίκτης του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε MVP από το 1998 που καθιερώθηκε ο θεσμός και η τρίτη διάκριση εντός της σεζόν 2025-26 μετά τον Λούκα Σπίριτο την 2η αγωνιστική και τον Ντρμίτρο Γιάντσουκ την 14η αγωνιστική.

Ο Πατρίκ Γκάσμαν είναι γεννημένος 02/01/1997, έχει ύψος 2,08, αγωνίζεται κεντρικός στον Παναθηναϊκό φορώντας τη φανέλα Νο 6.