Ταρνατόρος: «Κανένας δεν είναι εναντίον του Έλληνα αθλητή»

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος, επανεξελέγη για 9η φορά στο τιμόνι της διοργανώτριας αρχής του επαγγελματικού ανδρικού βόλεϊ.

Με αφορμή την ανανέωση της θητείας του, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Volley League, ευχαριστώντας τα σωματεία για την εμπιστοσύνη τους και παρουσιάζοντας βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του πρωταθλήματος.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η πιθανή αναδιάρθρωση της κατηγορίας, με πρόταση για αύξηση των ομάδων από 10 σε 12, σε συνδυασμό με την αύξηση των ξένων αθλητών που θα επιτρέπεται να έχουν οι ομάδες από τέσσερις σε πέντε. Για το θέμα αυτό, όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με την ΕΟΠΕ και τον ΠΑΣΑΠ, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη συνεργασία της ΕΣΑΠ με την ΕΡΤ, η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στην προβολή του πρωταθλήματος μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η νέα εμπορική συμφωνία της διοργανώτριας αρχής με τη Novibet, η οποία θα αποτελέσει τον ονοματοδότη της διοργάνωσης για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στις 12:30 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη των υποδομών των συλλόγων και η ενίσχυση των Ελλήνων αθλητών, ώστε το άθλημα να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη βάση και να παραμείνει ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δηλώσεις του Παντελή Ταρνατόρου

Για την αύξηση των ομάδων από 10 σε 12 και την αύξηση του αριθμού των ξένων:

«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας περιόδου που γίνεται πολύ κουβέντα για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών και συγκεκριμένα για τον αριθμό των ομάδων, για την αύξηση δηλαδή από 10 σε 12, σε συνάρτηση βέβαια – όπως έχει αποφασίσει η ΕΣΑΠ – με την αύξηση και των ξένων από 4 σε 5. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συζητήσεις. Έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις και με την ΕΟΠΕ και με τον ΠΑΣΑΠ. Περιμένουμε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΠΕ για να προχωρήσουμε πλέον στον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τα επιχειρήματά μας τα έχουμε πει, αντίστοιχα και οι αθλητές λένε τα επιχειρήματά τους.

Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά σημεία κοινά με τους αθλητές. Έχω πει επανειλημμένως ότι κανένας δεν είναι εναντίον του Έλληνα αθλητή. Αυτό όμως το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι πρέπει το πρωτάθλημά μας να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό.

Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που τα παραδέχονται όλοι για το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ. Χρειαζόμαστε μια μεταβατική περίοδο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το προϊόν μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και η μεγάλη μας ελπίδα είναι να καθίσουμε μαζί με την ΕΟΠΕ και με τον ΠΑΣΑΠ, να βρούμε τους τρόπους ανάπτυξης των υποδομών των σωματείων τα οποία ασχολούνται με το ανδρικό βόλεϊ.

Θέλουμε όλοι να πολλαπλασιάσουμε τα παιδιά τα οποία ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το ανδρικό βόλεϊ, αλλά γενικότερα να ετοιμάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο και μια δομή ώστε να βγάλουμε μεγάλους αθλητές που θα ενισχύσουν τις ομάδες.

Έχω πει επανειλημμένως – και αυτό το αποδεικνύουν και πάρα πολλές ομάδες – ότι η εμπιστοσύνη μας είναι 100% στους Έλληνες αθλητές για πολλούς λόγους. Άρα δεν μας έχει πιάσει καμία ξενομανία, πιστέψτε με. Δεν είναι αυτοσκοπός μας να είναι οι ξένοι αθλητές 4, 5 ή 6. Το βασικότερο από όλα είναι οι επενδυτές των ομάδων να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν και να μην τους τρομάζουν οι όροι και οι κανόνες μιας υπερβολικά ελεγχόμενης αγοράς.

Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη αγορά ο καλύτερος αθλητής ή ο καλύτερος επαγγελματίας θα πάρει τα χρήματα που δικαιούται και οι ομάδες, οι πρόεδροι, θα μπορούν να δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές ομάδες. Έτσι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και θα μπορούμε να προκρινόμαστε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και γιατί όχι, κάποια στιγμή μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει και ένα ευρωπαϊκό κύπελλο.

Κάτι τέτοιο δεν θα είναι μόνο επιτυχία για τις ομάδες, αλλά συνολικά για το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ».

Για τη συνεργασία με την ΕΡΤ και τη συμφωνία με τη Novibet:

«Η συνεργασία μας με την ΕΡΤ ΑΕ μας έχει απογειώσει αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως έχουμε υπογράψει με νέο χορηγό. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια μας κάνει την τιμή να συνεργαστούμε με την εταιρεία Novibet, η οποία θα πάρει την ονοματοδοσία του πρωταθλήματός μας.

Για εμάς είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι στα τόσα χρόνια προσπάθειας που κάνουμε, το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν είχαμε κατορθώσει να φέρουμε εις πέρας ήταν μια συμφωνία με τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλαμε. Υπήρχαν προσφορές και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές που επιθυμούσαμε για να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου είδους συνεργασία.

Μας πλησίασαν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι είναι πολύ επαγγελματίες και γνωρίζουν το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Μας έπεισαν και τους πείσαμε ότι το προϊόν μας είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει τον κόπο να επενδύσουν. Τα βρήκαμε, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και το βασικότερο από όλα – αυτό που είπαμε όλοι μαζί και το επιβεβαιώσαμε στη σημερινή Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο – είναι ότι πέρα από το οικονομικό κομμάτι, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία θα μας ανεβάσει επίπεδο.

Θα συμβάλει στη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που θέλουμε να έχουμε μέσα στα γήπεδα, δημιουργώντας παράλληλες εκδηλώσεις πριν ή μετά τους αγώνες και γενικότερα διαμορφώνοντας ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον, ώστε ο κόσμος να έρχεται στα γήπεδα και να χαίρεται τις ομάδες του. Περισσότερα θα πούμε στην πανηγυρική εκδήλωση παρουσίασης του νέου χορηγού την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 12:30 στο ξενοδοχείο Grand Ηyatt όπου απευθύνω ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ».