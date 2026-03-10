Κιαπίνι: «Περήφανοι που φτάσαμε εδώ - Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας»

Όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στην Βαλεφόλια.

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» έχει φτάσει στην Ιταλία για τον πρώτο μεγάλο τελικό του Challenge Cup εναντίον της Βαλεφόλια, όπου θα διεξαχθεί την Τετάρτη (11/3) στις 21:00.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Αλεσάντρο Κιαπίνι μίλησε στην συνέντευξη τύπου αναφέροντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της, ενώ τόνισε ότι νιώθουν περήφανοι που βρίσκονται στους τελικούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον τελικό του Challenge Cup και περήφανοι για την ομάδα μας που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα η οποία έχει την ευκαιρία να ανταγωνίζεται πολύ δυνατές ομάδες κάθε βδομάδα στο ιταλικό πρωτάθλημα. Επομένως, είναι καλά προετοιμασμένες και βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί».