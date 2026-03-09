ΠΑΟΚ: Τέλος ο Γιαπάνης - Αναλαμβάνει ο Μανιώτης μέχρι το τέλος της σεζόν

Παρελθόν αποτελεί ο Γιάννης Γιαπάνης από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Στέφανο Μανιώτη να αναλαμβάνει έως το τέλος της σεζόν.

Αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον «ασπρόμαυρο» πάγκο μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, τόσο στη Volleyleague γυναικών, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Γιάννης Γιαπάνης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, με τον Στέφανο Μανιώτη να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου τόσο στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, όσο και στα πλέι οφ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος προπονητή, Γιάννη Γιαπάνη.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Προσωρινός προπονητής αναλαμβάνει μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του, Στέφανος Μανιώτης.