MVP του τελικού η Ξανθοπούλου: «Τιμή μου να είναι το όνομά μου ανάμεσα σε τόσες σπουδαίες αθλήτριες»

H Μαρτίνα Ξανθοπούλου αναδείχθηκε ως η MVP του Final-4, μετά την εκπληκτική της εμφάνιση στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στον Α.Ο. Θήρας.

Μετά την παραλαβή του βραβείου της η λίμπερο του Πανιώνιου, εξέφρασε την χαρά της για την ατομική της διάκριση τονίζοντας ότι είναι τιμής της το όνομά της να συμπεριλαμβάνεται σε μια λίστα σπουδαίων αθλητριών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι τιμή μου αυτή η διάκριση. Γνωρίζω ότι πολλά μεγάλα ονόματα και σπουδαίες αθλήτριες πήραν το βραβείο της MVP ως λίμπερο. Οπότε είναι τιμή μου να συμπεριλαμβάνεται και το δικό μου όνομα σε αυτή τη κατηγορία. Δεν ανήκει όμως μόνο σε εμένα αλλά σε όλη την ομάδα. Χωρίς τις συμπαίκτριές μου αλλά και την οικογένειά μου. Οπότε αυτό ανήκει στην ομάδα μου και στους δικούς μου.

Ο τελικός κρίθηκε στο ποιος πάλεψε πιο πολύ, ποιος κυνήγησε τη μπάλα και αυτός που είχε μεγαλύτερη υπομονή. Ο ΑΟ Θήρας είναι μία πολύ αξιόλογη ομάδα. Κάναμε και εμείς μία κοιλιά στο τρίτο σετ και τους δώσαμε δικαίωμα. Όμως δεν πτοηθήκαμε και επιστρέψαμε στην εμφάνιση που είχαμε στην αρχή.

Με δικαιώνει η επιλογή να έρθω στην Αθήνα και στον Πανιώνιο. Δεν μετανιώνω στιγμή. Τιμούσα για πολλά χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπως κάνω τώρα με αυτή του Πανιωνίου. Μπορεί να μην είμαστε επαγγελματίες αλλά νιώθουμε επαγγελματίες, φερόμαστε και δουλεύουμε ως επαγγελματίες. Οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και στον Πανιώνιο».