Οτσάλ: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Πανιωνίου Betsson, Γιουνούς Οτσάλ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον ΑΟ Θήρας μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά, είμαι πολύ συγκινημένος. Ήρθα εδώ για αυτή την ομάδα και πιστεύω ότι το αξίζει. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη που θα μας έδωσε.

Από κει και πέρα, μου άρεσε πολύ η αντίδραση που δείξαμε, το ξεκίνημα που είχαμε στο τέταρτο σετ.

Ο προηγούμενος σύλλογος που κέρδισε το Κύπελλο (ΑΕΚ) κέρδισε το τρόπαιο για πρώτη φορά. Έτσι και τώρα με τον Πανιώνιο. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συγκινημένος και χαρούμενος είμαι σήμερα. Είναι ο τρίτος μου τελικός στην Ελλάδα και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα

Ευχαριστώ και τον πρόεδρο του τμήματος, θέλω να δώσω ώθηση στην ομάδα εν όψει του φινάλε της σεζόν».