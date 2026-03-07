Η Χρυσή Βίβλος των κυπέλλων: Έγραψε ιστορία η Λαμπρούση, το πρώτο για τον Πανιώνιο!

Ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο κύπελλο της ιστορίας του, η Λαμπρούση είναι πλέον η πολυνίκης του θεσμού, ενώ ο Γιουνούς Οτσάλ έφτασε τα δύο τρόπαια, μετά από αυτό με την ΑΕΚ το 2023.

Αναλυτικά: ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1999: Βριλήσσια

2000: Βριλήσσια

2001: Πανελλήνιος

2002: ΖΑΟΝ

2003: Βριλήσσια

2004: Βριλήσσια

2005: Παναθηναϊκός

2006: Παναθηναϊκός

2007: Ματαιώθηκε

2008: Παναθηναϊκός

2009: Παναθηναϊκός

2010: Παναθηναϊκός

2011: Ολυμπιακός

2012: Ολυμπιακός

2013: Ολυμπιακός

2014: Ολυμπιακός

2015: Ολυμπιακός

2016: Ολυμπιακός

2017: Ολυμπιακός

2018: Ολυμπιακός

2019: Ολυμπιακός

2020: –

2021: ΠΑΟΚ

2022: Παναθηναϊκός

2023: ΑΕΚ

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

2026: Πανιώνιος ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 1999-2025 9 ΤΙΤΛΟΙ: Λαμπρούση 8 ΤΙΤΛΟΙ: Ντουμιτρέσκου, Χριστοδούλου Στ. 7 ΤΙΤΛΟΙ: Βλαχάκη, Κοκκινάκη, Κονόμι, Γκαραγκούνη Μ., Τέζα 6 ΤΙΤΛΟΙ: Γιώτα 5 ΤΙΤΛΟΙ: Κωνσταντίνου, Μυλωνά, Χατζηνικολάου. 4 ΤΙΤΛΟΙ: Εμμανουηλίδου, Γκαραγκούνη N., Κουτουξίδου, Μεμετζή, Μουρζάκου, Παπαγεωργίου, Σαπαρέφσκα, Τζανακάκη, Τένεβα. 3 ΤΙΤΛΟΙ: Αρτακιανού Μ., Κούμπουρα Μ., Χίπε, Μιλεντίγιεβιτς, Νίζετιχ Γ., Κωνσταντινίδου Αλ., Γιακουμή, Καβαθά, Καλαντάτζε Α., Κοσμά, Ντάιμου, Φραγκιαδάκη, Χατζηνίκου, Νομικού, Χαντάβα 2 ΤΙΤΛΟΙ: Ξηντάρα Ε., Κωνσταντινίδου Λ., Παπαδοπούλου, Γκάνια, Καρπουζά, Κρέσσου, Κωνσταντέλλου, Λαζάρεβιτς, Λιχολιέτοβα, Μαλασάι, Μετβέτεβα, Μητσέλου, Μπίλλια, Μπουζουνιεράκη, Σάκκουλα, Σαμπάτη Ιφ., , Σιμάνκοβα, Τομάσεβιτς, Τσιτσιγιάννη Μ., Φεντότοβα, Φαριόλ, Χούντα, Ξανθοπούλου Μαρτίνα, Ζακχαίου 1 ΤΙΤΛΟΣ: Αμπντεραχίμ, Δημητρίου Ι., Ζαφειρίου, Ξανθοπούλου Π., Κουλίκοβα Τ., Νώτη Π., Σακαρέλου Χ., Διάλλα Β., Μελέτη Σ., Καλντερόν Ρ., Παπαφωτίου Α., Ρόγκα Π., Γκρότους Μ., Κρος Τζ., Χατζηευστρατιάδου Ε., Μεταξά Ν., Στεπανένκο Μ., Μπραμπίλα Μ., Βεργίδου Ο., Γεωργιάδου Ε., Ηλιοπούλου Ε., Καραφουλίδου Ν., Κλέπκου Μ., Κυπαρίσση Σ., Μερτέκη Ε., Μλεΐνκοβα, Μπρουκς Α., Πολυνοπούλου Ι., Πότοκαρ Μ., Τσιόγκα Α., , Έμοντς, Χουντ, Νιέμερ, Πολ, Αγγελάκη, Ανσάλντι, Άνταμς, Βέσοβιτς, Βορονίνα, Γιαλένιου, Γκίμπσον, Δηλαβέρη, Θεοδώρου, Θεοχάρη, Ιλίνα, Ιορδανίδου, Καλλιγέρη, Καραγιάννη Χρ., Καρακώστα, Καράρο, Κις, Κόλεβα, Κυριακίδου, Λάβδα, Λισένκο, Λόζανσιτς, Λούκοβιτς, Μαγγίνα, Μάρκου, Μάσσου, Μονζόνι, Μόλναρ, Μουρατίδη, Μουστάκη, Μπλάμη, Μπούντιμιρ, Μπραμπόροβα, Νέσοβιτς, Νικολακοπούλου, Νικολαΐδου, Νικούλη, Νοσέκοβα, Ντι Λούλιο, Ογκνιένοβιτς, Ουζούνοβα, Πανουτσοπούλου, Παπάζογλου, Παπαστεργίου Π., Ράλλη, Ρίμπας, Σαββίδου, Σαμοντάχοβα, Σίλβα Γκ., Σίμανιτς, Σκλαβένα, Τάνη, Τότσκο, Τρατς, Τσβετάνοβα, Τσιαρτσιάνη, Τσίμα, Φερνάντεζ, Φακοπουλίδου, Χριστοδούλου Ελ, Ατανασίεβιτς, Ραχίμοβα, Στογίλκοβιτς, Ριστίσεβιτς, Φλιάκου, Λιάγκη, Αγγελοπούλου, Καρέλια, Κακουράτου ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 1999-2025 4 ΤΙΤΛΟΙ: Τάκης Φλώρος (Παναθηναϊκός: 2008, 2009, 2010, Π.Α.Ο.Κ.: 2021), Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Ολυμπιακός: 2016, 2017, 2018, 2019), Δημήτρης Μπαχράμης (Βριλήσσια: 1999, 2000 – Παναθηναϊκός: 2005, 2006), Γιάννης Νικολάκης (Πανελλήνιος: 2001, Ολυμπιακός: 2011, 2014, 2015) 2 ΤΙΤΛΟΙ: Λορέντζο Μιτσέλι (Ολυμπιακός: 2024, 2025), Τέλης Σωτήρχος (Ολυμπιακός: 2012, 2013), Γιουνούς Οτσάλ (ΑΕΚ: 2023, Πανιώνιος: 2026) 1 ΤΙΤΛΟΣ: Απόστολος Οικονόμου (Παναθηναϊκός: 2022) Γιώργος Σαμαράς (ΖΑΟΝ: 2002), Μάκης Ξαγοράρης (Βριλήσσια: 2003), Σούλης Τουρσούγκας (Βριλήσσια: 2004). Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΜVP 1999: Καρίνα Μετβέτεβα (Φ.Ο. Βριλησσίων)

2000: Μαρία Γκαραγκούνη (Φ.Ο. Βριλησσίων)

2001: Σοφία Ιορδανίδου (Πανελλήνιος)

2002: Μαρία Γκαραγκούνη (Ζ.Α.Ο.Ν.)

2003: Ελένη Μεμετζή (Φ.Ο. Βριλησσίων)

2004: Μαρία Γκαραγκούνη (Φ.Ο. Βριλησσίων)

2005: Ρούξι Ντουμιτρέσκου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2006: Μαρία Γκαραγκούνη (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2007: Ματαιώθηκε

2008: Ρούξι Ντουμιτρέσκου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2009: Μαρίσα Φερνάντεθ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2010: Μπριζίτκα Μόλναρ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2011: Ευαγγελία Χαντάβα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2012: Σοφία Κοσμά (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2013: Μανωλίνα Κωνσταντίνου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2014: Στέλλα Χριστοδούλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2015: Ιβάνα Μπραμπόροβα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2016: Τζίνα Λαμπρούση (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2017: Άννα Λαζάρεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2018: Σάσκια Χίπε (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2019: Στέλλα Χριστοδούλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2020: Ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

2021: Μόνικα Πότοκαρ (Π.Α.Ο.Κ.)

2022: Πέννυ Ρόγκα (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Γιαμίλα Νίζετιχ (Α.Ε.Κ.)

2024: Μικαέλα Μλεΐνκοβα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2025: Μίλιτσα Κούμπουρα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2026: Ξανθοπούλου (Πανιώνιος Betsson) ΤΑ FINAL 4, ΤΑ FINAL 8 ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1ο Final Four: 19-20/03/1999 – ΕΑΚ Αλεξανδρούπολης Α’ ημιτελικός: Άρης – Βριλήσσια 1-3 (17-25, 25-20, 15-25, 10-25)

Β’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Νίκη Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)

Τελικός: Παναθηναϊκός – Βριλήσσια 0-3 (24-26, 18-25, 14-25) 2ο Final Four: 26-27/02/2000 – Πυλαία Θεσσαλονίκης Α’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Φιλαθλητικός 0-3 (21-25, 20-25, 21-25)

Β’ ημιτελικός: Βριλήσσια – Ηρακλής 3-0 (25-17, 28-26, 25-19)

Τελικός: Βριλήσσια – Φιλαθλητικός 3-1 (25-18, 25-19, 19-25, 25-22) 3ο Final Four: 23-24/02/2001 – Νεάπολη Λάρισας Α’ ημιτελικός: Πανελλήνιος – Φιλαθλητικός 3-1 (25-22, 19-25, 25-13, 25-20)

Β’ ημιτελικός: Βριλήσσια – ΕΑ Λάρισας 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 27-25)

Τελικός: Βριλήσσια – Πανελλήνιος 2-3 (25-21, 20-25, 19-25, 25-18, 10-15) 4ο Final Four: 22-23/02/2002 – ΔΑΚ Ευόσμου Α’ ημιτελικός: ΖΑΟΝ – Φιλαθλητικός 3-1 (26-28, 25-14, 25-12, 25-15)

Β’ ημιτελικός: Βριλήσσια – Αίας Ευόσμου 1-3 (19-25, 25-22, 23-25, 14-25)

Τελικός: ΖΑΟΝ – Αίας Ευόσμου 3-2 (25-21, 25-18, 17-25, 18-25, 15-13) 1ο Final Eight: 27-30/03/2003 – Βριλήσσια Α’ προημιτελικός: Αίας Ευόσμου – Βριλήσσια 0-3 (21-25, 24-26, 12-25)

Β’ προημιτελικός: Μαρκόπουλο – Πανελλήνιος 1-3 (22-25, 25-22, 16-25, 21-25)

Γ’ προημιτελικός: ΑΕ Βύρωνα Άγ. Σώστη – Φιλαθλητικός 1-3 (18-25, 20-25, 25-22, 18-25)

Δ’ προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 (25-18, 25-15, 25-18)

Α’ ημιτελικός: Πανελλήνιος – Φιλαθλητικός 3-0 (25-23, 26-24, 25-17)

Β’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Βριλήσσια 2-3 (25-23, 25-22, 17-25, 22-25, 11-15)

Τελικός: Πανελλήνιος – Βριλήσσια 0-3 (25-27, 17-25, 23-25) 2ο Final Eight: 06-08/02/2004 – ΣΕΦ Πειραιά Α΄προημιτελικός: Απολλώνιος Κερατσινίου – ΑΕ Βύρωνα/Αγ. Σώστη 3-0 (25-12, 25-12, 15-15)

Β΄προημιτελικός: Βριλήσσια – ΕΑ Λάρισας 3-0 (25-14, 25-23, 25-22)

Γ΄προημιτελικός: Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός 0-3 (20-25, 25-27, 14-25)

Δ΄προημιτελικός: Φιλαθλητικός – Πανελλήνιος 3-1 (13-25, 14-25, 25-23, 23-25)

Α΄ ημιτελικός: Βριλήσσια – Παναθηναϊκός 3-1 (25-19, 15-25, 25-23, 25-23)

Β΄ ημιτελικός: Απολλώνιος Κερατσινίου – Πανελλήνιος 0-3 (22-25, 18-25, 28-30)

Τελικός: Βριλήσσια – Πανελλήνιος 3-1 (26-24, 22-25, 25-16, 25-22) 3ο Final Eight: 17-20/03/2005 – Π. Νικολαϊδης Κερατσινίου Α΄προημιτελικός: Μαρκόπουλο – Βριλήσσια 1-3 (22-25, 15-25, 25-19, 23-25)

Β΄προημιτελικός: Απολλώνιος Κερατσινίου – Πανελλήνιος 3-1 (23-25, 25-21, 25-18, 25-23)

Γ΄ προημιτελικός: Σίρις – Φιλαθλητικός 3-2 (25-22, 20-25, 22-25, 25-23, 15-12)

Δ΄ προημιτελικός: Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (17-25, 17-25, 13-25)

Α΄ ημιτελικός: Σίρις – Βριλήσσια 1-3 (21-25, 18-25, 25-18, 21-25)

Β΄ ημιτελικός: Απολλώνιος Κερατσινίου – Παναθηναϊκός 1-3 (23-25, 24-26, 25-22, 18-25)

Τελικός: Παναθηναϊκός – Βριλήσσια 3-1 (25-22, 21-25, 25-11, 25-14) 4ο Final Eight: 16-19/03/2006 – Μαρκόπουλο Α΄ προημιτελικός: Κτησιφών – Πανελλήνιος 0-3 (14-25, 15-25, 16-25)

Β΄ προημιτελικός: Ηρακλής Κηφισιάς – Μαρκόπουλο 0-3 (16-25, 17-25, 16-25)

Γ΄ προημιτελικός: Ηρακλής – Απολλώνιος Κερατσινίου 2-3 (20-25, 18-25, 25-20, 25-23, 12-15)

Δ΄ προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Φιλαθλητικός 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Α΄ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Απολλώνιος Κερατσινίου 3-0 (25-23, 29-27, 25-19)

Β΄ ημιτελικός: Πανελλήνιος – Μαρκόπουλο 3-1 (25-21, 25-17, 16-25, 25-22)

Τελικός: Πανελλήνιος – Παναθηναϊκός 1-3 (14-25, 14-25, 25-16, 15-25) 5ο Final Eight: 29/03-01/04/2007 – «Σπίτι του βόλεϊ» Παιανία Α΄προημιτελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 (25-21, 17-25, 25-21, 20-25, 15-12)

Β΄προημιτελικός: Ηρακλής Κηφισιάς – Μαρκόπουλο 2-3 (25-23, 15-25, 25-17, 21-25, 07-15)

Γ΄προημιτελικός: Πανελλήνιος – Άρης

Δ΄προημιτελικός: Ηρακλής – Κτησιφών

*** Η διοργάνωση ματαιώθηκε λόγω των θλιβερών επεισοδίων στη Λαυρίου. 5ο Final Four: 06-07/03/2008 – Ιεράπετρα Α’ ημιτελικός: Μαρκόπουλο – Ηρακλής Κηφισιάς 3-1 (21-25, 25-21, 25-13, 25-17)

Β’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (23-25, 25-23, 31-33, 27-25, 15-12)

Τελικός: Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός 2-3 (25-27, 27-25, 25-23, 20-25, 13-15) 6ο Final Four: 27-28/03/2009 – Ερμούπολη Σύρου Α’ ημιτελικός: Μαρκόπουλο – Ηρακλής 2-3 (25-23, 25-18, 19-25, 18-25, 13-15)

Β’ ημιτελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 18-25, 16-25)

Τελικός: Ηρακλής – Παναθηναϊκός 0-3 (21-25, 24-26, 19-25) 7ο Final Four: 13-14/03/2010 – Μελίνα Μερκούρη Ρεθύμνου Α’ ημιτελικός: Ηρακλής – Ολυμπιακός 0-3 (17-25, 17-25, 17-25)

Β’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Πανελλήνιος 3-0 (25-17, 25-14, 25-16)

Τελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1 (25-22, 19-25, 25-15, 25-21) Τελικός: 16/04/2011 – Σάμος ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (22-25, 25-17, 25-19, 18-25, 10-15) Τελικός: 07/04/2012 – Πρέβεζα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3 (25-22, 20-25, 29-27, 19-25, 11-15) 8ο Final Four: 12-13/4/2013 – Σαντορίνη Α’ ημιτελικός: Ηρακλής Κηφισιάς – Ολυμπιακός 1-3 (25-18, 24-26, 20-25, 22-25)

Β’ ημιτελικός: ΑΕΚ – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 3-0 (25-14, 25-16, 25-04)

Τελικός: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-22) 9ο Final Four 29-30/3/2014 – Πύλος Α’ ημιτελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

Β’ ημιτελικός: Πανναξιακός – Ηρακλής 3-0 (25-12, 25-18, 25-20)

Τελικός: Ολυμπιακός – Πανναξιακός 3-0 (25-14, 25-15, 25-21) 10ο Final Four 28-29/3/2015 – Αγρίνιο Α’ ημιτελικός: Πανναξιακός-Παναθηναϊκός 2-3 (25-18, 22-25, 24-26, 25-17, 12-15)

Β’ ημιτελικός: Ηρακλής Κηφισιάς-Ολυμπιακός 0-3 (19-25, 18-25, 16-25)

Τελικός: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-3 (21-25, 19-25, 22-25) 11ο Final Four Astra Airlines 4-5/3/2016 Χίος Α’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3 (18-25, 25-20, 25-23, 19-25, 7-15)

Β’ ημιτελικός: ΓΣ Ηλιούπολης – ΑΕΚ 1-3 (25-27, 25-23, 16-25, 07-25)

Τελικός: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (25-18, 25-08, 25-13) 12ο Final Four 4-5/3/2017 – Γλυφάδα Α’ ημιτελικός: ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil – Πανναξιακός 2-3 (12-25, 21-25, 25-21, 25-19, 10-15)

Β’ ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-3 (14-25, 24-26, 12-25)

Τελικός: Πανναξιακός – Ολυμπιακός 1-3 (25-19, 18-25, 21-25, 15-25) 13ο Final Four 2-3/3/2018 -Σαντορίνη A’ ημιτελικός: Ολυμπιακός-ΑΟ Θήρας 3-1 (25-21, 28-26, 22-25, 25 – 21)

B’ ημιτελικός: Ηλυσιακός -Πανναξιακός 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)

Τελικός: Ολυμπιακός-Πανναξιακός 3-0 (25-15, 25-16, 25-19) 14ο Final Four 5-6/4/2019 Σέρρες Α΄ ημιτελικός: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (25-13, 25-17, 25-21)

Β΄ ημιτελικός: Πανναξιακός-ΑΟ Θήρας 2-3 (25-16, 33-31, 19-25, 18-25, 14-16)

Τελικός: Ολυμπιακός-ΑΟ Θήρας 3-1 (25-16, 23-25, 25-19, 25-17) Τελικός: 16/04/2021 – Ηλιούπολη (Αθήνα) Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (20-25, 21-25, 23-25) 15o Final Four 11-12/3/2022 Ηράκλειο Κρήτης Α’ Ημιτελικός: Ηλυσιακός ΑΟ – Παναθηναϊκός ΑΟ 0-3 (09-25, 20-25, 21-25)

Β’ Ημιτελικός: ΑΣΠ Θέτις – ΑΟ Θήρας 1-3 (26-28, 19-25, 25-17, 20-25)

Τελικός: Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Θήρας 3-1 (21-25, 25-22, 25-19, 25-15) 16ο Final Four 10-11/3/2023 Άρτα Α’ Ημιτελικός: Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (21-25, 18-25, 09-25)

Β’ Ημιτελικός: Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (20-25, 25-22, 25-19, 25-19)

Τελικός: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ε.Κ. 1-3 (21-25, 25-14, 20-25, 20-25) 17ο Final Four LOCO 8-10/3/2024 Λουτράκι Α’ Ημιτελικός: Α.Σ. Άρης – Α.Ε.Κ. 0-3 (23-25, 23-25, 15-25)

Β’ ημιτελικός: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-14)

Τελικός: Α.Ε.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (20-25, 23-25, 22-25) 18ο Final Four LOCO 21-22/3/2025 Κοζάνη Α’ Ημιτελικός: Α.Σ.Π. Θέτις – Γ.Σ. Πανιώνιος 0-3 (20-25, 13-25, 21-25)

Β’ Ημιτελικός: Α.Ο. Θήρας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (23-25, 14-25, 18-25)

Τελικός: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π 2-3 (25-17, 16-25, 25-15, 18-25, 12-15) 19o Final Four 5-7/3/2026 Χαλκίδα Α' Ημιτελικός: ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) Β' Ημιτελικός: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25) Tελικός: ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος 1-3 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25)