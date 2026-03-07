Ο Πανιώνιος Βetsson με απίθανο μπλοκ, νίκησε τον ΑΟ Θήρας και κατέκτησε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας του και το δεύτερο τρόπαιο για φέτος μετά το, Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό - ΜVP η Μαρτίνα Ξανθοπούλου!

Ο Πανιώνιος Βetsson έγραψε ιστορία στη Χαλκίδα και μετά τον Ολυμπιακό (1-3), επικράτησε με το ίδιο σκορ και του μαχητικού ΑΟ Θήρας στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας του, παίρνοντας στα χέρια του το δεύτερο τρόπαιο της φετινής αγωνιστικής σεζόν, μετά το Super Cup στα τέλη Δεκεμβρίου - Συγκλονιστή παρουσία από τον κόσμο των κυανέρυθρων που έκαναν... Νέα Σμύρνη το κλειστό «Τάσος Καμπούρης» στη Κάνηθο.

Ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μετά το αρχικό 6-6 είχε... ρεσιτάλ στο μπλοκ κυρίως με την Ζακχαίος, το οποίο τον έφερε αρχικά στο +3 (10-13), ενώ στη συνέχεια η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +9 με 11-20 από την Ατανασίεβιτς.

Κάπως έτσι, ο Ιστορικός έφτασε άνετα στο 0-1 με 17-25, την ίδια στιγμή που η ομάδα της Σαντορίνης είχε ουσιαστικά εκτός αγώνα τα δύο βαριά επιθετικά του όπλα, Γενιτσαρίδη και Μάασε, που έπεσε κατά πολύ η ψυχολογία τους από τα συνεχόμενα μπλοκ που δέχθηκαν.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Πανιώνιο να αναγκάζει τον ΑΟ Θήρας σε πολλά λάθη με αποτέλεσμα να πάρει ένα γρήγορο προβάδισμα με 8-13.

Με την πάροδο του σετ, οι κυανέρυθρες ξέφυγαν ακόμη περισσότερο (14-21) με δύναμη ξεκάθαρα το μπλοκ και με 15-25 δια χειρός Ριστίσεβιτς έκαναν το 0-2 και το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Στο τρίτο σετ η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη ξεκίνησε μπροστά στο σκορ με 6-5 με όμορφη επίθεση της Μάασε, ωστόσο το σύνολο του Γιουνούς Οτσάλ πάτησε και πάλι το πόδι στο γκάζι και πήρε το πάνω χέρι γρήγορα με 7-8 από μπλοκ της Ζακχαίου και 11-14 από την Ριστίσεβιτς με τον ίδιο τρόπο. Με την Τσιόγκα οι νησιώτισσες μείωσαν σε 14-15, ενώ με άσσο της Γενιτσαρίδη ισοφάρισαν σε 17-17 και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στο πιο κρίσιμο σημείο του ματς, η Σαντορίνη προσπέρασε με 20-19 από ωραίο χτύπημα της Πάβισιτς ωστόσο ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση και με την Ατανασίεβιτς και σερί, πήρε ξανά προβάδισμα με 20-22, ωστόσο ο ΑΟ Θήρας με άσσο της Κροάτισσας ισοφάρισε στους 22.

Η Ατανασίεβιτς έδωσε ξανά τη λύση (22-23), η Γενιτσαρίδη έκανε το 23-23 και στη συνέχεια μετά το 24-24 το σετ οδηγήθηκε σε... παράταση. Η Λαμπρούση με σπουδαίο μπλοκ έδωσε σετ-ματς μπολ (24-25) ωστόσο η Μάασε το έσβησε άμεσα για το 25-25, ενώ η Πάβισιτς τελείωσε τη κόντρα μπάλα για να δώσει σετ μπολ στην Σαντορίνη (26-25), με την Μάασε να κάνει ένα σπουδαίο μπλοκ στην Ριστίσεβιτς και να μειώνει με 27-25 σε 1-2!

Στο τέταρτο σετ και με μομέντουμ ο ΑΟ Θήρας με τη Σιρίνινα σε πρώτο χρόνο βρέθηκε μπροστά με 3-1 ωστόσο με μπλοκ της Λαμπρούση ο Πανιώνιος προσπέρασε με σερί για το 3-5, ενώ η Ραχίμοβα τελείωσε την κόντρα μπάλα για το 7-10. Ο ιστορικός κατάφερε να ξεφύγει με 12-17 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ωστόσο η Σαντορίνη με σερί 4-0 και μπλοκ της Ατσάντε μείωσε στον πόντο (16-17).

Με μπλοκ της Νομικού και κόντρα μπάλα της Ραχίμοβα η ομάδα του Οτσάλ πήγε στο 17-20, ενώ η Αζέρα με δύσκολη κόντρα μπάλα έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (18-22). Η Ρίστίσεβιτς με πλασέ έδωσε τέσσερα σετ-ματς μπολ στον Πανιώνιο (20-24) και η Ραχίμοβα με μπλοκ άουτ έκανε το 20-25 και το 1-3, χαρίζοντας το κύπελλο στον Ιστορικό!

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25