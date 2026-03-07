Allwyn Final-4 Κυπέλλου Γυναικών – Τελικός: Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson

Ο τελικός του Allwyn Κυπέλλου Γυναικών υπόσχεται μια ιστορική βραδιά στη Χαλκίδα, καθώς ο Α.Ο. Θήρας και ο Πανιώνιος Betsson διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση.

Η τελική φάση που ξεκίνησε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» κορυφώνεται το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 21:00, με τον τελικό σε απευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Δύο φιλόδοξες ομάδες, δύο διαφορετικές διαδρομές, αλλά ο ίδιος στόχος. Να γραφτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών.

Α.Ο. Θήρας: Η τέταρτη προσπάθεια για το όνειρο

Ο Α.Ο. Θήρας επιστρέφει για τέταρτη φορά σε τελικό Κυπέλλου, έχοντας πλέον την εμπειρία αλλά και το κίνητρο να κάνει το τελευταίο βήμα που του έχει λείψει τα προηγούμενα χρόνια.

Οι προηγούμενες παρουσίες του σε τελικούς είχαν αφήσει πικρή γεύση. Το 2019 στις Σέρρες ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 3-1 σετ, το 2021 γνώρισε την ήττα από τον Π.Α.Ο.Κ. με 3-0, ενώ το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης λύγισε απέναντι στον Παναθηναϊκό με 3-1. Τώρα όμως έχει ακόμη μία ευκαιρία να σπάσει την «κατάρα» των τελικών και να φτάσει στην πρώτη κατάκτηση Κυπέλλου.

Η πορεία του Α.Ο. Θήρας μέχρι το Allwyn Final-4 πέρασε από δύσκολες έδρες. Στη φάση των «16» απέκλεισε το Μαρκόπουλο με 3-1 σετ στα Μεσόγεια και στα προημιτελικά τον Ζ.Α.Ο.Ν. με το ίδιο σκορ εκτός έδρας, δείχνοντας σταθερότητα και χαρακτήρα.

Πανιώνιος Betsson: Θέλει να ολοκληρώσει την αποστολή

Ο Πανιώνιος Betsson επιστρέφει στον τελικό για δεύτερη φορά στην ιστορία του και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείχνοντας ότι έχει πλέον καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του θεσμού. Πέρυσι στην Κοζάνη έφτασε μια ανάσα από το τρόπαιο, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό με 3-2 σετ.

Η φετινή πορεία του στο Allwyn Final-4 έχει ήδη έντονο συμβολισμό, καθώς στον ημιτελικό κατάφερε να αποκλείσει τον ίδιο αντίπαλο που του στέρησε το τρόπαιο πέρυσι.

Στη διαδρομή προς τη Χαλκίδα, ο Πανιώνιος έδειξε την ποιότητά του. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε τη Θέτιδα με 3-0 σετ στη Βούλα και στα προημιτελικά την Α.Ε.Κ. με το ίδιο σκορ στη Νέα Σμύρνη, φτάνοντας στο Final-4 με δύο καθαρές και πειστικές νίκες.

Πέμπτο φετινό ραντεβού για Α.Ο. Θήρας και Πανιώνιο Betsson

Ο τελικός της Χαλκίδας θα είναι η πέμπτη φετινή συνάντηση των δύο ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις. Μέχρι τώρα το προβάδισμα ανήκει στον Πανιώνιο, ο οποίος μετρά τρεις νίκες, ενώ ο Α.Ο. Θήρας έχει επικρατήσει μία φορά.

Η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε στη Σαντορίνη για το Challenge Cup, όπου ο Α.Ο. Θήρας επικράτησε με 3-2 σετ. Ωστόσο, ο Πανιώνιος απάντησε στον επαναληπτικό της Νέας Σμύρνης με νίκη 3-0, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «32». Στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν και στις δύο αναμετρήσεις της 4ης και της 15ης αγωνιστικής με 3-1 σετ.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Σε έναν νοκ άουτ τελικό τα δεδομένα αλλάζουν και η πίεση είναι διαφορετική. Το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκίδα, Α.Ο. Θήρας και Πανιώνιος Betsson θα μπουν στο παρκέ με έναν κοινό στόχο. Να γράψουν τη δική τους ιστορία κατακτώντας το πρώτο Allwyn Κύπελλο Γυναικών της διαδρομής τους στο βόλεϊ γυναικών.

Μανώλης Σκουλικάρης (Προπονητής Α.Ο. Θήρας): «Να δώσουμε χαρά σε ένα ολόκληρο νησί»

Ο προπονητής του Α.Ο. Θήρας Μανώλης Σκουλικάρης δήλωσε: «Είναι ένας τελικός, ένας μονός αγώνας για το τρόπαιο και καθένας μπορεί να κερδίσει. Ο Πανιώνιος, με το “βάθος” του ρόστερ του διαθέτει μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι φαβορί. Ωστόσο σε ένα θεσμό εκπλήξεων, όπως το Κύπελλο Ελλάδας, θα μπούμε στο γήπεδο με αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί, τη νίκη. Ελπίζουμε ο 4ος τελικός του Α.Ο. Θήρας στο θεσμό να είναι… γούρικος για την ομάδα μας, αυτός που θα δώσει επιτέλους χαρά σε ένα ολόκληρο νησί, με το Κύπελλο να πηγαίνει για πρώτη φορά στη Σαντορίνη».

Γιουνούς Οτσάλ (Προπονητής Πανιωνίου Betsson): «Ένας τελικός δεν είναι απλή υπόθεση»

Ο προπονητής του Πανιωνίου Betsson Γιουνούς Οτσάλ τόνισε: «Ένας τελικός ποτέ δεν είναι απλή υπόθεση. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Ο ΑΟ Θήρας στον ημιτελικό έπαιξε ωραίο βόλεϊ και άξιζε να προκριθεί στον τελικό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από το πρώτο πόντο. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να κάνει το παιχνίδι του. Πρέπει να τους πιέσουμε από την αρχή. Όλα είναι ανοιχτά και δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι το φαβορί και ποιος το αουτσάιντερ. Θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο για πρώτη φορά και να γράψουμε για τον σύλλογο. Περιμένουμε όπως και στον ημιτελικό την υποστήριξη των φιλάθλων μας. Τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο ή θα δει τον αγώνα από την τηλεόραση να δει όμορφο βόλεϊ».

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τελικός

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Τελικός, 21.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Νίκος Φραγκάκης, Ειρήνη Μουλά

Αναπληρώτρια διαιτητής: Μαρία Τσιούλα

Τσάλεντζ ρέφερι: Λεμονιά Μουλά

Παρατηρητής αγώνα: Θέμις Καλπακτσόγλου

Παρατηρητής διαιτησίας: Γιώργος Γεωργουλέας

Επόπτες: Παύλος Οσιπίδης, Κλεάνθης Τουκτούκας

Αναπληρώτρια επόπτης: Μαρία Κοκορομύτη

Γραμματείες: Σοφία Καρατζογλίδου, Κωνσταντίνα Μπίτσικα.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

Α’ ημιτελικός, 17.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

Β’ ημιτελικός, 20.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»

Α.Σ.Π. Θέτις – Πανιώνιος Betsson 0-3 (19-25, 14-25, 22-25)

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Α.Ε.Κ. 0-3 (15-25, 08-25, 17-25)

Α.Σ. Μακεδόνες – Ζ.Α.Ο.Ν. 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας 1-3 (25-18, 18-25, 25-27, 17-25)

Α.Σ. Άρης – Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (19-25, 17-25, 26-24, 16-25)

Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (13-25, 16-25, 25-14, 19-25)

Α.Ο. Ηλυσιακός – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 1-3 (17-25, 14-25, 25-22, 08-25)

Α.Ο.Ν. Αμαζόνες – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (22-25, 19-25, 11-25)