Στογίλκοβιτς στο SDNA: «Χαίρομαι που το βόλεϊ γυναικών έχει τέτοια υποστήριξη από τον κόσμο»

Η Γαλλίδα πασαδόρος του Πανιωνίου Betsson μίλησε στο SDNA μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας της και την πρόκριση στον τελικό σημειώνοντας ότι ο Πανιώνιος ήταν ήρεμος από την αρχή και πως ο κόσμος έδωσε χρώμα στον ημιτελικό.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον Πανιώνιο Betsson ξεκινήσατε χάνοντας το πρώτο σετ αλλά επιστρέψατε με εντυπωσιακό τρόπο. Τι έκρινε το παιχνίδι;

Ήταν μια δύσκολη περίοδος για εμάς ειδικά μετά τον αποκλεισμό στο ευρωπαϊκό Κύπελλο. Θέλαμε να ανακάμψουμε, ήταν απαραίτητο. Δουλέψαμε σκληρά, ήμασταν σοβαρές, ακολουθήσαμε το πλάνο μας και σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα παίξαμε με καρδιά και αυτό μας έφερε ισορροπία.

Είχατε πολύ υπομονή μετά το πρώτο σετ. Ήταν κάποιου είδους έμπνευση που σας έδωσε ο πάγκος;

Θεωρώ ότι ήμασαν ήρεμες από την αρχή, στηρίζαμε η μία την άλλη και θέλαμε πολύ να πάρουμε τη νίκη και αυτό καταφέραμε να κάνουμε.

Παίζετε στην έδρα σας με ένα ζεστό κοινό. Σήμερα είχαμε κόσμο και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Πως το έζησες αυτό;

Ήταν απίθανο! Ο κόσμος μας δε σταμάτησε να τραγουδάει και να μας στηρίζει. Χαίρομαι πολύ που το βόλεϊ γυναικών έχει τέτοια υποστήριξη από τον κόσμο των ομάδων.

Θα παίξετε στον τελικό ως φαβορί. Αυτό είναι παγίδα;

Ναι ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενες που κερδίσαμε σήμερα, ήταν απαραίτητο βήμα για να φτάσουμε στο Κύπελλο αλλά ακόμα δεν κερδίσαμε το Κύπελλο. Είμαστε όντως φαβορί αλλά πρέπει να είμαστε σοβαρές κόντρα στη Θήρα. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στον τελικό.