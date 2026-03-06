Δύο ημιτελικοί με μεγάλο θόρυβο

Για κάποιος είναι αντιεμπορικός, για άλλους είναι «διαφήμιση». Το ότι στον φετινό τελικό του Κυπέλλου θα δούμε τον Πανιώνιο και τον ΑΟ Θήρας είναι πέρα για πέρα δίκαιο και σίγουρα η εικόνα τους στους ημιτελικούς το έκανε ξεκάθαρο.

Τα Final 4 κρύβουν εκπλήξεις και ανατροπές συχνά, θα έλεγε κανείς αυτή είναι ενδεχομένως και η ουσία τους δηλαδή να φέρνουν το απρόβλεπτο στην επιφάνεια. Ωστόσο το γεγονός ότι ο ΑΟ Θήρας και ο Πανιώνιος πήραν την πρόκριση και μάλιστα σε αρκετά εμφατικό τρόπο ενδεχομένως δεν μπαίνει στην κατηγορία του… απρόβλεπτου.

Για να τα πάρουμε από την αρχή ο ΑΟ Θήρας όχι απλά προκρίθηκε στον τελικό αλλά μετέτρεψε τον ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ σε πάρτι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ πραγματικά στο γήπεδο και το ότι το δεύτερο σετ κρίθηκε μόλις με 4 πόντους διαφορά αδικεί την ομάδα της Σαντορίνης. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την προσπάθεια του ΑΟ Θήρας που έκανε ένα από τα καλύτερά του φετινά παιχνίδια. Ο ΑΟ Θήρας ήταν πολύ καλός σε όλους τους τομείς αλλά αυτό που ίσως να ήταν το σημαντικότερο όλων ήταν η εξαιρετική του συνέπεια στην κόντρα μπάλα.

Χωρίς πολλά λάθη από το σερβίς και με το μπλοκ να παίρνει σχεδόν άριστα ο ΑΟ Θήρας χαλούσε, τις ήδη άσχημες είναι η αλήθεια, επιθέσεις του ΠΑΟΚ και με μεγάλη ηρεμία εύρισκε λύσεις ξανά και ξανά στην κόντρα μπάλα. Η Γενιτσαρίδη κυριάρχησε στο πρώτο σετ, η Μάασε πήρε τη σκυτάλη στη συνέχεια ενώ και η Τσιόγκα ήταν επιβλητική πάνω στο φιλέ. Αλλά όλα αυτά με τις… ευλογίες της Αντσάντε που διάβασε άριστα το παιχνίδι της αντίπαλης πλευράς.

Αυτό που ξέραμε εξαρχής ήταν πως από τη μία ο ΑΟ Θήρας είναι μια ομάδα σταθερή και μάλιστα με ανοδική τάση και από την άλλη ο ΠΑΟΚ απόλυτα ασταθής, του ύψους και του βάθους. Και εν τέλει ο ΠΑΟΚ στη Χαλκίδα ήταν του… βάθους. Υπήρχαν λίγες περιπτώσεις μέσα στα τρία σετ όπου ο δικέφαλος επιτέθηκε με καλές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μη βρει σχεδόν ποτέ ρυθμό. Το σεβρίς ήταν μέτριο και όλα αυτά, εκτός του ότι έδιναν στον ΑΟ Θήρας όλα τα εφόδια για να βρει λύσεις, έριξαν στα τάρταρα την ψυχολογία, την ηρεμία και το καθαρό μυαλό για τις Θεσσαλονικείς.

Και αν τα πράγματα στον πρώτο ημιτελικό ήταν απλά και ξεκάθαρα στον δεύτερο δεν ίσχυε ακριβώς το ίδιο. Τόσο ο Πανιώνιος όσο και ο Ολυμπιακός είχαν λόγους να νιώθουν καλά αλλά είχαν και λόγους να νιώθουν πίεση πριν από το παιχνίδι. Παρότι ο Ολυμπιακός με όπλο το καλό σερβίς και την αποτελεσματική και επιδραστική Στεβάνοβιτς είχε τον πρώτο λόγο στο πρώτο σετ αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Πανιώνιος έδιωξε το άγχος ακόμα και αν στο δεύτερο σετ δεν έκανε καλό ξεκίνημα. Έδειχνε όμως να βρίσκει ρυθμό και να βάζει στο παιχνίδι και τη Ραχίμοβα αλλά και την Ριστίσεβιτς. Αυτό που κόστισε στον Πανιώνιο στους ημιτελικούς του Challenge Cup ήταν πως παρουσιάστηκε νωθρός και μονοδιάστατος επιθετικά. Όταν αυτό άλλαξε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό άλλαξαν και οι ισορροπίες.

Ενδεχομένως η εικόνα της Ραχίμοβα να ήταν και το πιο κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Η διαγώνια του Πανιωνίου έχει παρουσιάσει σκαμπανεβάσματα αλλά είναι σίγουρο πως η ομάδα της Νέας Σμύρνης την απέκτησε το καλοκαίρι για να είναι μια ηγετική μορφή. Όταν έκανε το «κλικ» στο δεύτερο σετ, έδωσε λύσεις στην επίθεση σε δύσκολες επιθέσεις και διέλυσε την υποδοχή του Ολυμπιακού αυτή ήταν το έναυσμα ή μάλλον το κομμάτι του παζλ που χρειαζόταν ο Πανιώνιος. Εκεί ήταν που η νευρικότητα και τα λάθη πέρασαν στην πλευρά του Ολυμπιακού που παρά το καλό πρώτο σετ μετατράπηκε σε… γήινος.

Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον τελικό που έρχεται αλλά ένα είναι σίγουρο. Ο φετινός Κυπελλούχος θα είναι rookie αφού ένα νέο όνομα θα προστεθεί στη χρυσή βίβλο της διοργάνωσης. Αυτό σίγουρα είναι κάτι όμορφο που μεγαλώνει το χάρτη του ελληνικού βόλεϊ. Κυρίως, όμως, είναι θετικό γιατί και ο ΑΟ Θήρας και ο Πανιώνιος πέρασαν πολλά κύματα για να φτάσουν ως εδώ και η παρουσία τους στον τελικό είναι τουλάχιστον επιβράβευση για τις αθλήτριες αλλά και για όσους δούλεψαν τριγύρω από τις ομάδες αυτές.