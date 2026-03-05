Η τρομερή Σαντορίνη έκανε μία... χαψιά τον ΠΑΟΚ και πήρε μία τεράστια πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου βόλεϊ γυναικών, εκεί όπου περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο.

Ο ΑΟ Θήρας έκανε το ματς της χρονιάς, ο ΠΑΟΚ ήταν σε άλλο γήπεδο και η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη-πρόκριση με 3-0, στο final four της Χαλκίδας.

Μετά το αρχικό 7-7 των δύο ομάδων ο ΑΟ Θήρας πάτησε το πόδι στο γκάζι και με την Σίρινινα να έχει σε εκείνο το διάστημα δύο μπλοκ, αλλά και καλό σερβίς μέσω της Γενιτσαρίδη, ξέφυγε με 16-9 και έδειξε πως θα φτάσει στα δικά του χέρια το πρώτο σετ. Έτσι και έγινε, αφού με άσσο της Τσιόγκα η ομάδα της Σαντορίνης πήγε ακόμη και στο +10 με 23-13 και έκανε με πολύ μεγάλη άνεση το 1-0 με 25-13.

Στο δεύτερο σετ και με πρώτο χρόνο της Κόσιτς ο Δικέφαλος πήρε το προβάδισμα με 7-9 ωστόσο η απάντηση της ομάδας του Μανώλη Σκουλικάρη ήταν άμεση και με όπλο στην επίθεση την Μάασε, πέρασε μπροστά με 17-14, σε ένα πολύ νευραλγικό σημείο του αγώνα.

Οι τυπικά γηπεδούχες κράτησαν το υπέρ τους σκορ σε καλά επίπεδα (20-16) και παρά το γεγονός ότι οι ασπρόμαυρες μείωσαν σε 22-20 με την Τάουμπνερ, η Θήρα έφτασε σχετικά εύκολα και στο 2-0 με 25-21, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα του τρίτου σετ, με την Σαντορίνη να ξεφεύγει γρήγορα με 10-7 με την Γενιτσαρίδη, να παίρνει τεράστια διαφορά με 20-12 με την Μάασε, η οποία με 25-14 υπέγραψε μία τεράστια νίκη-πρόκριση για την ομάδας της, κόντρα στον κάκιστο ΠΑΟΚ.

Τα σετ 3-0 σε 1.16: 25-13, 25-21, 25-14

Η διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 16-9, 21-13, 25-13

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-16, 25-21

3ο σετ: 8-6, 16-8, 21-12, 25-14

** Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 15 λάθη αντιπάλου και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλου.

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πάβισιτς 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 25% υποδοχές), Σιρίνινα 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 19 (18/31 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (10/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 0% άριστες), Τσιόγκα 13 (7/10 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ. 54% υπ. – 31% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρισκλάβα.

ΠΑΟΚ (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 9 (8/30 επ., 1 άσος), Τοντάι 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (9/27 επ., 39% υπ. – 15% άριστες), Κόσιτς 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ, Μπάκα 9 (9/23 επ., 41% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ. 78% υπ. – 56% άριστες), Απλαδά 1 (1/2 επ.), Αντύπα, Θεοδοσίου (λ), Αρμουτσή, Καραφουλίδου 1 (1/2 επ.), Τσοχατζή (0/1 επ.).