Η Μίλιτσα Κούμπουρα MVP της 19ης αγωνιστικής

Η Μίλιτσα Κούμπουρα αναδείχθηκε MVP της 19ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Η έμπειρη διαγώνια με 40 πόντους οδήγησε τις ερυθρόλευκες στην ανατροπή από 0-2 σετ, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ πόντων σε μία αναμέτρηση στη φετινή Volley League γυναικών. Οι 40 πόντοι προήλθαν από 36/68 επιθέσεις, 1 άσσο και 3 μπλοκ.

Πρόκειται για το 5ο βραβείο MVP αγωνιστικής με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεύτερο φετινό μετά την 5η αγωνιστική.

Η Κούμπουρα αποτελεί τον ηγέτη του Ολυμπιακού. Κάθε σεζόν παρουσιάζεται βελτιωμένη, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο παιχνίδι της και ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη για τις προσωπικές αλλά και τις ομαδικές φιλοδοξίες.

Φέτος διακρίθηκε και στο Τσάμπιονς Λιγκ φτάνοντας με τον Ολυμπιακό στις 11 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μάλιστα είναι η πρώτη σκόρερ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με 211 πόντους.