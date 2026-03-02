Στη Γλυφάδα ο ευρωπαϊκός τελικός του Παναθηναϊκού!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, το κλειστό της Γλυφάδας θα φιλοξενήσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον τελικό Παναθηναϊκός-Βαλεφόλια στις 18/03.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ενός συλλόγου που συνεχίζει να ταλαιπωρείται κάθε χρόνο σε όλα τα σπορ αναζητώντας μια κατάλληλη έδρα για να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες, επισκέφθηκαν σήμερα το κλειστό της Γλυφάδας και έμειναν ικανοποιημένοι από όσα είδαν.

Όπως είχε αναφέρει εξ αρχής το SDNA, το κλειστό της Γλυφάδας ήταν το φαβορί για να φιλοξενήσει τον τελικό, με το γήπεδο του Περιστερίου να έρχεται σε δεύτερο πλάνο, από τη στιγμή που το Μετς είναι πολύ μικρό για ένα τέτοιο παιχνίδι και το Telekom Center είχε βγει εκτός κάδρου, καθώς το glass floor δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να υποδεχθεί στύλους για να μπει το φιλέ και η διαδικασία είναι χρονοβόρα.

Σε ό,τι αφορά το γήπεδο της Γλυφάδας, ο δήμος της περιοχής έχει κάνει σπουδαία δουλειά στην ανακαίνιση του γηπέδου που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για σημαντικούς αγώνες.

Η χωρητικότητα του ξεπερνάει τις 3.000 θέσεις, μπορεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα και φυσικά να προσφέρει στους δύο φιναλίστ τη δυνατότητα να έχουν τη σωστή φιλοξενία με τα αποδυτήρια τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μετά τη σημερινή αυτοψία απομένουν κάποια συγκεκριμένα διαδικαστικά θέματα ώστε να εγκριθεί και τυπικά η έδρα που θα φιλοξενήσει τη ρεβάνς του Challenge Cup με την ιταλική Βαλεφόλια, ένα ματς που θα κρίνει τον φετινό τροπαιούχο του θεσμού.

Οι πράσινοι για όσους θυμούνται έχουν υπέροχες αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο, προ της ανακαίνισής του βεβαίως, καθώς εκεί είχε φιλοξενηθεί η μεγάλη ομάδα του Βλάσση Σταθοκωστόπουλου με Ντάντε, Μαρσέλο, Αγκάμεζ αλλά και ακόμα πιο παλιά η μπασκετική ομάδα του τριφυλλιού με τον Γκάλη και τον Βράνκοβιτς, πριν μετακομίσει οριστικά στο ΟΑΚΑ.