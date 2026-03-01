Έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά γύρισε από το 0-2 σε 3-2 σε ματς θρίλερ απέναντι στον Πανιώνιο και με τους δύο πόντους της νίκης, κράτησε την πρωτιά. Με καθαρή νίκη στην Καλαμάτα κλειδώνει το αβαντάζ έδρας ως το τέλος.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να πιέζονται, όμως έδειξαν χαρακτήρα, ανέβασαν την απόδοσή τους και βρήκαν λύσεις στις κρίσιμες μπάλες, φτάνοντας σε μία επικράτηση με μεγάλη βαθμολογική σημασία. Ο Πανιώνιος πάλεψε, πήρε τα δύο πρώτα σετ και έβαλε δύσκολα, αλλά δεν άντεξε στην πίεση του Παναθηναϊκού στα κομβικά σημεία.

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 40 βαθμούς και παρέμεινε στην πρώτη θέση, έχοντας ένα περισσότερο από τον Μίλωνα που ακολουθεί με 39. Από την άλλη, ο Πανιώνιος πήρε τον βαθμό της ήττας, έφτασε τους 18 και διατήρησε οριακή απόσταση από τη ζώνη των πλέι άουτ και την Κηφισιά που έχει 17.

Το ματς

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 8-8. Ο Πανιώνιος πήρε προβάδισμα 8-11 και διατήρησε μικρή διαφορά (14-16, 17-20), δείχνοντας πιο αποτελεσματικός στις κρίσιμες μπάλες. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 13-13 και αργότερα σε 20-20, όμως οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα σετ μπολ τους και έκλεισαν το πρώτο σετ με 23-25.

Στο δεύτερο σετ το σκηνικό ήταν παρόμοιο. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε 8-10, οι «πράσινοι» αντέδρασαν για το 11-11 και πέρασαν μπροστά με 13-11. Ωστόσο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης απάντησε άμεσα, ανέκτησε το προβάδισμα (15-17, 18-20) και, παρά την πίεση των γηπεδούχων που μείωσαν σε 22-23, πήρε και το δεύτερο σετ με 22-25, κάνοντας το 0-2.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο τρίτο σετ. Αν και ο Πανιώνιος προηγήθηκε 9-11 και 11-14, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πέρασαν μπροστά με 16-15 και διατήρησαν το πάνω χέρι (19-17, 23-20). Με μεγαλύτερη πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικό μπλοκ, μείωσαν σε 2-1 κατακτώντας το σετ με 25-21.

Στο τέταρτο σετ οι «πράσινοι» κυριάρχησαν από νωρίς. Προηγήθηκαν 11-6, αύξησαν τη διαφορά σε 16-8 και 20-10 και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Πανιώνιο, φτάνοντας άνετα στο 25-13 και ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ.

Το τάι μπρέικ ήταν δραματικό. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλύτερα (1-4, 3-6), όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και ισοφάρισε σε 6-6. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ξανά με 8-10 και 11-12, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Με το σκορ στο 12-12, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα 13-12, έφτασε σε ματς μπολ στο 14-12 και με άσσο διαμόρφωσε το τελικό 15-12, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία ανατροπή από το 0-2 στο τελικό 3-2.

Διαιτητές: Βουδούρης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντσας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Παυλάκης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 23-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-21

4ο σετ: 8-6, 16-8, 21-10, 25-13

5ο σετ: 2-5, 8-10, 11-12, 15-12

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 70 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 47 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-12) σε 131'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 23 (14/22 επ., 2 άσσοι, 7 μπλοκ), Γιάντσουκ 17 (15/27 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ. - 31% άριστες), Νίλσεν 28 (23/36 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 12 (7/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 24% άριστες) / Κοντοστάθης (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Κασαμπαλής 2 (1/1 επ., 1 άσσος).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 26 (19/36 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τίελ 1 (1 μπλοκ), Κάτιτς 13 (11/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. - 7% άριστες), Μπαρμπούνης 13 (13/27 επ., 43% υπ. - 21% άριστες), Δανιήλ 5 (3/9 επ., 2 μπλοκ), Μπάσης 5 (1/3 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 59% υπ. - 27% άριστες), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Αντράντε.