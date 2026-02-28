Ο Ολυμπιακός με MVP την Κόνεο πήρε το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε ακάθεκτος στη δεύτερη θέση της Volley League γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε ανάσες στη Βαν Ντε Βίβερ, ενώ ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε προσεκτικά την Κουμπούρα —που είχε περιορισμένο ρόλο στην επίθεση— και αγωνίστηκε χωρίς την Καρκάθες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κόνεο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και ουσιαστικά «έσπρωξε» τις ερυθρόλευκες στη νίκη με καθαρό τρίποντο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Και οι δύο ομάδες έδειξαν ξεκάθαρα ότι έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο επερχόμενο Allwyn Final Four του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με δύναμη το μπλοκ του με την Κόσιτς πήρε προβάδισμα με 8-2. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε γρήγορα και ισοφάρισε σε 12-12 με την Στεφάνοβιτς και με επίθεση της Κόνεο πήρε το πάνω χέρι 12-14. Με άσσο της Αμπντεραχίμ οι ερυθρόλευκες ξέφυγαν με 15-19 και με 19-25 έφτασαν εύκολα στο 0-1, σε ένα σετ όπου πραγματοποίησαν μία μεγάλη ανατροπή.

Στο δεύτερο σετ και μετά το αρχικό 8-8 η ομάδα του Κοβάσεβιτς πήρε ισχνό προβάδισμα με 9-11 από την Εμμανουηλίδου αλλά αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Δικεφάλου να επιστρέψει και να προσπεράσει με 16-14 από άσσο της Μπάκα.

Στην τελική ευθεία και μετά το ισόπαλο 18-18, η Τάουμπνερ με κόντρα μπάλα έβαλε μπροστά τις γηπεδούχες (22-20), ωστόσο οι ερυθρόλευκες έκαναν ένα επί μέρους 1-4 και με άσσο της Αμπντεραχίμ πήγαν σε σετ μπολ (23-24). Το σύνολο του Γιαπάνη δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη, ισοφάρισε σε 25-25 και με 27-25 και 3-0 σερί ισοφάρισε σε 1-1 με μπλοκ της Τοντάι.

Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε με αυτοπεποίθηση και με τα σερβίς της Τσοχατζή ξεκίνησε προηγούμενος με 4-0, το σκηνικό όμως άλλαξε γρήγορα και ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με 8-9 από άσσο της Αμπντεραχίμ.

Με μπλοκ της Τάουμπνερ οι ασπρόμαυρες πήγαν στο 14-13 ωστόσο με 0-5 σερί οι Πειραιώτισσες ξέφυγαν σε ένα κρίσιμο σημείο με 14-18 και 16-21 και έφτασε σχετικά εύκολα στο 1-2 με 18-25 από λάθος της Μπάκα.

Στο τέταρτο σετ και εκμεταλλευόμενος τα ασπρόμαυρα λάθη ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με 7-9, ενώ με πρώτο χρόνο της Στεφάνοβιτς το σύνολο του Κοβάσεβιτς κράτησε το υπέρ του σκορ με 12-14.

Με άσσο της Ηλιοπούλου οι φιλοξενούμενες πήγαν στο +4 με 13-17 σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα, η Κόσιτς με μπλοκ μείωσε σε 16-19 ωστόσο το παιχνίδι είχε ήδη πάρει τον δρόμο του και οι ερυθρόλευκες που πήγαν σε επτά σετ-ματς μπολ (17-24) από μπλοκ της Στεφάνοβιτς, έκαναν το τελικό 18-25 και 1-3 με επίθεση της κορυφαίας Κόνεο.

Τα σετ: 19-25, 27-25, 18-25, 18-25