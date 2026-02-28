Καθάρισε 3-0 σετ το Μαρκόπουλο η ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 σετ του ΑΟ Μαρκοπούλου για την 20η αγωνιστική της Volley League Γυναικών και έτσι πήρε ένα καθαρό τρίποντο.

Η Ένωση με πρωταγωνίστρια την Βάλκοβα και πρώτη σκόρερ την Γιουζγκέντς πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης που της δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ακόμα και για την πέμπτη θέση. Έχει 31 βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ και άφησε στο -1 τον ΖΑΟΝ. Το Μαρκόπουλο πάλεψε τον αγώνα, κυρίως στο πρώτο και στο τρίτο σετ αλλά έμεινε στους 14 βαθμούς και στην 10η θέση.

Η ΑΕΚ είχε δυνατό ξεκίνημα και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Το 5-1 έδωσε ώθηση και με σωστή ανάπτυξη στην επίθεση η διαφορά διατηρήθηκε (7-5, 12-7), δείχνοντας σταθερότητα στην υποδοχή και αποτελεσματικότητα στο τελείωμα των φάσεων. Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, κρατώντας τον έλεγχο (16-11, 20-15) και φτάνοντας μια «ανάσα» από την κατάκτηση του σετ στο 24-20. Το Μαρκόπουλο αντέδρασε και μείωσε σε 24-23, βάζοντας πίεση, όμως η Ένωση έμεινε ψύχραιμη και έκλεισε το σετ με 25-23, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ η ΑΕΚ μπήκε με την ίδια ένταση και συγκέντρωση, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα (5-1, 7-4). Με πίεση από το σερβίς και σωστή ανάπτυξη στην επίθεση, η διαφορά άνοιξε γρήγορα (11-5, 17-7). Η Ένωση συνέχισε στον ίδιο ρυθμό (20-10, 23-14), χτίζοντας μια μεγάλη διαφορά και διαχειριζόμενη με άνεση το προβάδισμά της κάνοντας το 2-0 στα σετ (25-14).

Στο τρίτο σετ η ΑΕΚ μπήκε μπροστά (5-2), όμως το Μαρκόπουλο αντέδρασε και μείωσε, φέρνοντας το σετ στα ίσια (8-7, 8-8). Η αναμέτρηση απέκτησε έντονο ρυθμό, με τις φιλοξενούμενες να περνούν μπροστά (10-12) και να ανοίγουν τη διαφορά στο 13-18, εκμεταλλευόμενες κάποια λάθη στην υποδοχή. Η ΑΕΚ, όμως, δεν παράτησε το σετ. Μείωσε σταδιακά (17-21, 20-21), έφερε το παιχνίδι στον πόντο και έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα. Το 22-24 έγινε 25-25, με την Ένωση να πιέζει από τη γραμμή του σερβίς. Με ψυχραιμία και καθαρές επιλογές στην επίθεση, πήρε προβάδισμα 26-25 και τελικά «κλείδωσε» το σετ με 29-27, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή και σφραγίζοντας τη νίκη με 3-0 σετ.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-23

2ο σετ: 8-4, 16-6, 21-10, 25-14

3ο σετ: 8-4, 11-16, 16-21, 29-27

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-14, 29-27) σε 85′

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 8 (6/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 5 (3/4 επ., 2 άσσοι), Μπουρτέα 14 (14/39 επ., 75% υπ. – 56% άριστες), Ντιουφ 8 (8/26 επ., 43% υπ. – 33% άριστες), Καββαδία 10 (6/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 16 (10/33 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 69% υπ. – 62% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1/4 επ.), Πατουχέα, Κυπαρίσση 3 (3/8 επ., 86% υπ. – 86% άριστες).

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Μάρμεν 9 (5/31 επ., 4 μπλοκ, 58% υπ. – 50% άριστες), Καθάριου 5 (5/8 επ.), Σπανού 10 (10/26 επ., 57% υπ. – 36% άριστες), Γκραμπόφσκα, Λόχμαντσουκ 15 (12/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 72% υπ. – 51% άριστες), Μάτιου (λ), Αλλαγιάννη 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Λογαρά, Τριανταφύλλου.