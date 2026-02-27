Φάκελος Πανιώνιος: Μια ιδιαίτερη κατάσταση

Δεν είναι μυστικό ότι η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να έχει πολύ υψηλές φιλοδοξίες, στόχους που άγγιζαν… ουρανό και υποσχέσεις. Λίγο μετά τα μέσα της σεζόν οι κυανέρυθρες ήδη σήκωσαν ένα τρόπαιο και διεκδικούν άλλα δύο. Παρόλα αυτά υπάρχει έντονη απογοήτευση. Δικαιολογημένα ή όχι;

Ο αποκλεισμός του Πανιωνίου από τον Παναθηναϊκό στο Challenge Cup στέρησε από την ομάδα της Νέας Σμύρνης μια τεράστια διάκριση όχι μόνο για το τμήμα βόλεϊ αλλά για τον σύλλογο ολόκληρο. Μπορεί το ρόστερ να απαρτίζεται από παίκτριες με σπουδαίες παραστάσεις και διακρίσεις με το… κιλό αλλά οι εικόνα τους να δακρύζουν και να ζητάνε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας μένει αποτυπωμένη για όσους την είδαμε από κοντά.

Προφανώς η στεναχώρια και τα συναισθήματα των αθλητριών ήταν κάτι απόλυτα ειλικρινές και έχει να κάνει τόσο με τη σύνδεση που πρόλαβαν να αποκτήσουν με έναν σύλλογο και ένα κοινό που τις αγκάλιασε από την πρώτη μέρα και επιπλέον δείχνει πως η ταμπέλα του «μισθοφόρου» που πολλοί βιάστηκαν να τους κολλήσουν δεν τους ταιριάζει απόλυτα. Ωστόσο όσο καλά και αν φέρθηκε ο κόσμος στις αθλήτριες όλη τη σεζόν, όσο επαγγελματικά και αν λειτουργεί το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου υπάρχει κάτι που όλοι μα όλοι ξεχνάμε συχνά. Κανένας δε θέλει μια διάκριση και έναν τίτλο περισσότερο από τους αθλητές και τις αθλήτριες. Όσο και αν ο κόσμος κάθε ομάδας περιμένει να πανηγυρίσει και όσο και αν κάθε διοίκηση θέλει τίτλους δεν γίνεται κανένας να θέλει και να πονάει περισσότερο από όσους ήδη βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και ιδρώνουν για αυτό κάθε μέρα.

Για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, όμως, θα ήταν αρκετός ένας ημιτελικός από ευρωπαϊκό τελικό στον οποίο η ομάδα βρέθηκε για πρώτη φορά να λογίζεται ως αποτυχία; Ξεκάθαρα όχι. Αν υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο φέρει ευθύνη ο Πανιώνιος σαν σύλλογος είναι πως έθεσε τον πήχη στο ύψιστο σημείο. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό (βλέπε Αταμάν που ακολουθεί την ίδια τακτική). Η διοίκηση του Πανιωνίου επένδυσε στο τμήμα και δεν ήταν παράδοξο ότι είπε ξεκάθαρα από την πρώτη μέρα ότι στόχος είναι να κατακτηθούν όλοι οι τίτλοι. Ίσως να ήταν και κάπως υποκριτικό αν έλεγε το αντίθετο μάλιστα αφού όλοι ξέρανε πως η ομάδα χτίστηκε για να πάρει εγχώριου και όχι μόνο τίτλου.

Το ότι στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα βρέθηκε απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που λειτούργησε άψογα, ως τώρα τουλάχιστον, δεν μικραίνει τη δουλειά που γίνεται στον Πανιώνιο. Άλλωστε σε μια βδομάδα περίπου θα διεκδικήσει το Κύπελλο ως φαβορί στο Final 4 και σίγουρα στο πρωτάθλημα τίποτα δεν κρίθηκε ακόμα. Οπότε η «ζημιά» του αποκλεισμού στο Challenge Cup σίγουρα μπορεί να φέρει στεναχώρια αλλά όχι… κατάθλιψη. Και αυτό φαίνεται πως πρώτοι από όλους το κατάλαβαν οι φίλαθλοι της ομάδας που στήριξαν την ομάδα όχι μόνο μετά το δεύτερο σετ που η πρόκριση είχε κριθεί αλλά σχεδόν μέχρι να φτάσουν σπίτια τους οι αθλήτριες!

Είναι βέβαιο πως ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα από όλους στο πρωτάθλημα και πως ο Ολυμπιακός παραμένει διεκδικητής του τίτλου. Παρόλα αυτά ο Πανιώνιος αξίζει πολλά συγχαρητήρια γιατί αυτό που κατάφερε όχι μόνο φέτος αλλά συνολικά την τελευταία τριετία δεν είναι εύκολο ούτε και τυχαίο. Σαφώς και όλα ξεκινάνε από το οικονομικό. Όταν υπάρχει άνεση σε αυτό τον τομέα όλα απλοποιούνται. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό αφού η ομάδα της Νέας Σμύρνης επένδυσε σε αθλήτριες, επένδυσε σε επιτελείο προπονητικό και όχι μόνο αφού αναδιοργάνωσε και το επικοινωνιακό κομμάτι αλλά και το εμπορικό και φυσικά έφτιαξε ένα υπέροχο γήπεδο. Άρα καλά είναι τα χρήματα αλλά η ουσία είναι στο πως τα αξιοποιείς. Το ζητούμενο είναι όλη αυτή η δουλειά να είναι μακροπρόθεσμη καθώς όπως έγινε εμφανές δεν είναι απλό από τη μία μέρα στην άλλη να γίνεις πρώτος στην πόλη. Ο Πανιώνιος κατάφερε άξια να μπει σφήνα στους μεγάλους αλλά ακόμα και έτσι δεν είναι απλό να βάλεις κάτω ομάδες που έχουν πολυετή παρουσία σε τελικούς και σηκώνουν τίτλους.

Και το πιο σημαντικό από όλα. Πολύς λόγος γίνεται όλη τη χρονιά για τα οικονομικά του Πανιωνίου και την προέλευσή τους. Για να λέμε την αλήθεια, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν έκανε ούτε κάτι παράτυπο ούτε κάτι παράνομο. Το ότι βρήκε «χορηγό» εντός των τοιχών δεν είναι κατακριτέο. Άλλωστε λίγο πολύ όλες οι ομάδες χρειάζονται έσοδο, χορηγούς και επενδυτές για να επιβιώσουν και να κάνουν το βήμα παραπάνω οπότε το ότι και ο Πανιώνιος έκανε αυτό που όλοι θέλουν και αναζητούν δεν αποτελεί θέμα κρητικής.

Η σεζόν δεν τελείωσε και η διαδρομή συνεχίζεται. Το ποιος θα σηκώσει τους τίτλους δεν το ξέρουμε ακόμα αλλά οι κυανέρυθρες δεν χρειάζονται δάκρια αυτή τη στιγμή της σεζόν. Και ακόμα και αν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη φετινή περίοδο με άλλους τίτλους θα εξακολουθεί να είναι μια σεζόν επιτυχημένη αλλά κυρίως εξέλιξης κάτι που θα αξίζει να έχει και συνέχεια.