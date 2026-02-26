Ανδρεόπουλος: «Πήραμε μια μεγάλη πρόκριση, εδώ και 13 χρόνια τα ματς με τον ΠΑΟΚ είναι όλα ντέρμπι»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ κόντρα στον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για το final four του Κυπέλλου Ελλάδας. Μία μεγάλη πρόκριση όπως την χαρακτήρισε ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ εδώ και 13 χρόνια είναι σκληρά. Όποιος είναι πιο παλιός θα θυμάται. Κρατάει 13 χρόνια αυτή η κολόνια. Σήμερα ο αγώνας είχε και την ιδιαιτερότητα ότι ήταν νοκ άουτ. Αντιδράσαμε καλά και παίξαμε καλά στο μεγαλύτερο διάστημα. Καταφέραμε να μη δώσουμε στον αντίπαλο περισσότερους πόντους από αυτούς που πρέπει. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Πήραμε μία μεγάλη πρόκριση, αλλά το φάιναλ-4 αργεί ακόμα. Ακολουθούν δύο δύσκολες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα που θα καθορίσουν και την κατάταξη».