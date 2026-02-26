Η οδύσσεια ενός ξεριζωμένου για να παίξει τελικό

Όπως το πάμε σε λίγο το κράτος θα επιπλήξει τον Παναθηναϊκό γιατί πλήρωσε μόνος του να φτιάξει το «T-Center», χωρίς να μεριμνήσει να γίνονται εκεί όλα τα αθλήματα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τις αξίες που κουβαλά ένας σύλλογος, ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να τις πρεσβεύει εντονότερα απ’ τον καθένα. Ποτέ δεν ξεχώριζε «μικρά» και «μεγάλα» τμήματά του. Κυρίως ο κόσμος του, ο οποίος μάλιστα είναι πιο ευαίσθητος στα λιγότερο δημοφιλή σπορ.

Αυτός ο σύλλογος, περιμένει καρτερικά δεκαετίες τώρα, να βρεθεί λύση στο γηπεδικό του πρόβλημα. Παραχωρώντας τη Λεωφόρο, φαίνεται πως το ζήτημα λύνεται. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό σηκώνεται ήδη, οι εγκαταστάσεις του Α.Ο. παρά την καθυστέρηση μοιάζουν να έχουν… ξεκολλήσει απ’ τα γραφειοκρατικά.

Ακόμη κι έτσι όμως, στην αναμονή δημιουργούνται προβλήματα. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών ετοιμάζεται να παίξει τελικό και δεν έχει ένα γήπεδο εντός Αθήνας να μπορέσει να παίξει. Στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, την πρωτεύουσα, δεν υπάρχει ένα κλειστό να μπορεί να διοργανωθεί τελικός Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών.

Θα αρκούσαν 10-20 κονδύλια για πανιά και μουσαμάδες που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να καλυφθεί απ’ το νερό το ΣΕΦ. Το οποίο έχει συμφωνηθεί να περάσει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους Αγγελόπουλος.

Στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν είχε προβλεφθεί χρόνια τώρα να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σε ένα απ’ τα κλειστά της πόλης, θα έδινε κι ο Παναθηναϊκός ενοίκιο για να καλυφθούν τα έξοδα. Κάτι παραπάνω από 800 ευρώ το μήνα, όπως δίνει ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός στο «Μελίνα Μερκούρη».

Φτάσαμε ξανά στο σημείο να πρέπει να γίνει ο Παναθηναϊκός ετεροδημότης, χωρίς αυτό να του εξασφαλίζει καμιά έδρα επιπέδου μάλιστα. Επειδή η στήριξη του κόσμου του είναι τεράστια, όπου κι αν αγωνιστεί θα γεμίσει στον τελικό της 18ης Μαρτίου. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι όλα εντάξει.

Δεν συζητάμε τι θα είχε φτιαχτεί στην Αθήνα, αν το κράτος έδινε 25 εκατ. ευρώ για ένα κλειστό που θα το χρησιμοποιούσαν πολλές ομάδες της πόλης ή και του νομού συνολικά. Κάτι που θα έμενε στους δημότες, στους πολίτες της χώρας που το πλήρωσαν. Αντί να πληρώνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις κλειστών που έχει συμφωνηθεί να περάσουν σε επιχειρηματίες. Προκειμένου εκείνοι να γλιτώσουν τα λεφτά.

Στο τέλος θα καταλήξουμε να… επιπλήξουν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πλήρωσε τόσα εκατομμύρια το glass floor και δεν μερίμνησε να παίρνει και φιλέ, να έχει από κάτω νερό να μετατρέπεται και σε πισίνα. Προκειμένου να μπορούν να διεξαχθούν κάθε λογής αθλήματα εκεί. Με μηδενικό κόστος για την πολιτεία.

Μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, δεν έχει έδρα να δώσει τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο βόλεϊ γυναικών. Εκτός αν κι εδώ ισχύει ό,τι και στην αναβολή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε. Όπου το άθλημα και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, σε αντίθεση με το πόλο του Παναθηναϊκού που έπαιξε κανονικότατα ευρωπαϊκό αγώνα. Με μερικά χιλιόμετρα απόσταση από το ΣΕΦ.

Αν θέλουν να είναι δίκαιοι και απ’ τη στιγμή που οι πολίτες θα πληρώσουν τόσα χρήματα για το ΣΕΦ, ας το δώσουν στον Παναθηναϊκό για τον τελικό της 18ηςΜαρτίου. Και να είναι σίγουροι πως οι Παναθηναϊκοί θα το γεμίσουν, ακόμη κι αν δεν είναι στο δήμο Αθηναίων το κλειστό.

Ωστόσο χωρίς καμία πλάκα και υπερβολή, στον Παναθηναϊκό δεν πρέπει κανονικά να ασχοληθούν αυτοί με την έδρα του τελικού. Να αφήσουν τον Βρούτση και την κυβέρνηση να μεριμνήσουν. Αυτοί που έχουν αφήσει τον μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο και τα ερασιτεχνικά του τμήματα εδώ και δεκαετίες να βολοδέρνουν στο Μετς, τον Άγιο Θωμά, την Κυψέλη, τη Λεωφόρο, τον Χολαργό, εδώ κι εκεί και παντού.