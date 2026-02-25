Κόντρα στην Βαλεφόλια στους τελικούς ο Παναθηναϊκός

Την Ιταλική Βαλεφόλια θα αντιμετωπίσει στους τελικούς του Cev Challenge Cup ο Παναθηναϊκός.

Η Βαλεφόλια έκανε το 2/2 απέναντι στην Καποσβάρι καθώς επικράτησε και στο δεύτερο ματς με 3-0 σετ, κλείνοντας ραντεβού στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την Τετάρτη 11/2 στις 19:00 ο πρώτος τελικός στην Ιταλία, μία εβδομάδα μετά στην Αθήνα και ίδια ώρα ο δεύτερος. Το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει πως αν μια ομάδα επικρατήσει με 3-0 ή 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, τότε στη ρεβάνς χρειάζεται να κατακτήσει δύο σετ για να σηκώσει το τρόπαιο. Σε περίπτωση που το πρώτο ματς ολοκληρωθεί με 3-2, η νικήτρια ομάδα θέλει οποιαδήποτε νίκη στη ρεβάνς για να στεφθεί πρωταθλήτρια.